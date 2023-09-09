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Путин проведет совещание по строительству культурных комплексов - РИА Новости, 09.09.2023
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12:47 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/soveschanie-1895168806.html
Путин проведет совещание по строительству культурных комплексов
Путин проведет совещание по строительству культурных комплексов - РИА Новости, 09.09.2023
Путин проведет совещание по строительству культурных комплексов
Президент России Владимир Путин во Владивостоке проведет на следующей неделе совещание по вопросам строительства музейных и театрально-образовательных... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T12:47
2023-09-09T12:47
дмитрий песков
владимир путин
владивосток
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во Владивостоке проведет на следующей неделе совещание по вопросам строительства музейных и театрально-образовательных комплексов в России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент позанимается также вопросами строительства музейного и театрально-образовательного комплекса. Причем не только там, который дальневосточный, но и во всей Российской Федерации. Курирует тему строительства вот этих музейных и театрально-образовательных комплексов в России опять же Хуснуллин. Вопросы стройки. Он будет докладывать президенту", - сказал он журналистам. Песков отметил, что мероприятие пройдет в режиме ВКС. "Будут множественные подключения по всей географии страны", - отметил он.
https://ria.ru/20230909/soveschanie-1895166409.html
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дмитрий песков, владимир путин, владивосток
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Владивосток
Путин проведет совещание по строительству культурных комплексов

Путин обсудит строительство музейных и театрально-образовательных комплексов

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во Владивостоке проведет на следующей неделе совещание по вопросам строительства музейных и театрально-образовательных комплексов в России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент позанимается также вопросами строительства музейного и театрально-образовательного комплекса. Причем не только там, который дальневосточный, но и во всей Российской Федерации. Курирует тему строительства вот этих музейных и театрально-образовательных комплексов в России опять же Хуснуллин. Вопросы стройки. Он будет докладывать президенту", - сказал он журналистам.
Песков отметил, что мероприятие пройдет в режиме ВКС.
"Будут множественные подключения по всей географии страны", - отметил он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Путин на ВЭФ проведет совещание по развитию дальневосточных городов
Вчера, 12:25
 
Дмитрий ПесковВладимир ПутинВладивосток
 
 
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