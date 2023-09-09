https://ria.ru/20230909/soveschanie-1895166409.html

Путин на ВЭФ проведет совещание по развитию дальневосточных городов

Путин на ВЭФ проведет совещание по развитию дальневосточных городов - РИА Новости, 09.09.2023

Путин на ВЭФ проведет совещание по развитию дальневосточных городов

Практика региональных совещаний у президента РФ Владимира Путина будет продолжена, в ходе ВЭФ во Владивостоке он проведет совещание по реализации программ... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T12:25

2023-09-09T12:25

2023-09-09T12:25

владивосток

россия

биробиджан

дмитрий песков

владимир путин

вэф-2023

экономика

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Практика региональных совещаний у президента РФ Владимира Путина будет продолжена, в ходе ВЭФ во Владивостоке он проведет совещание по реализации программ развития дальневосточных городов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Эта практика будет продолжена, кстати говоря. В ходе Дальневосточного экономического форума во Владивостоке, где на следующей неделе будет работать президент, там тоже состоится совещание по реализации программ развития дальневосточных городов", - сказал он журналистам. По словам Пескова, речь пойдет о развитии Владивостока, Биробиджана, Хабаровска, Благовещенска. "Будет опять же подробный разговор", - добавил он.

https://ria.ru/20230907/vef-1894722950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владивосток, россия, биробиджан, дмитрий песков, владимир путин, вэф-2023, экономика