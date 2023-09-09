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Путин на ВЭФ проведет совещание по развитию дальневосточных городов - РИА Новости, 09.09.2023
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12:25 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/soveschanie-1895166409.html
Путин на ВЭФ проведет совещание по развитию дальневосточных городов
Путин на ВЭФ проведет совещание по развитию дальневосточных городов - РИА Новости, 09.09.2023
Путин на ВЭФ проведет совещание по развитию дальневосточных городов
Практика региональных совещаний у президента РФ Владимира Путина будет продолжена, в ходе ВЭФ во Владивостоке он проведет совещание по реализации программ... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T12:25
2023-09-09T12:25
владивосток
россия
биробиджан
дмитрий песков
владимир путин
вэф-2023
экономика
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Практика региональных совещаний у президента РФ Владимира Путина будет продолжена, в ходе ВЭФ во Владивостоке он проведет совещание по реализации программ развития дальневосточных городов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Эта практика будет продолжена, кстати говоря. В ходе Дальневосточного экономического форума во Владивостоке, где на следующей неделе будет работать президент, там тоже состоится совещание по реализации программ развития дальневосточных городов", - сказал он журналистам. По словам Пескова, речь пойдет о развитии Владивостока, Биробиджана, Хабаровска, Благовещенска. "Будет опять же подробный разговор", - добавил он.
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владивосток, россия, биробиджан, дмитрий песков, владимир путин, вэф-2023, экономика
Владивосток, Россия, Биробиджан, Дмитрий Песков, Владимир Путин, ВЭФ-2023, Экономика
Путин на ВЭФ проведет совещание по развитию дальневосточных городов

Песков: Путин на ВЭФ проведет совещание по развитию дальневосточных городов

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Практика региональных совещаний у президента РФ Владимира Путина будет продолжена, в ходе ВЭФ во Владивостоке он проведет совещание по реализации программ развития дальневосточных городов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Эта практика будет продолжена, кстати говоря. В ходе Дальневосточного экономического форума во Владивостоке, где на следующей неделе будет работать президент, там тоже состоится совещание по реализации программ развития дальневосточных городов", - сказал он журналистам.
По словам Пескова, речь пойдет о развитии Владивостока, Биробиджана, Хабаровска, Благовещенска.
"Будет опять же подробный разговор", - добавил он.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
В Кремле пообещали позже сообщить график работы Путина на ВЭФ
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ВладивостокРоссияБиробиджанДмитрий ПесковВладимир ПутинВЭФ-2023Экономика
 
 
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