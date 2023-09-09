https://ria.ru/20230909/soveschanie-1895166409.html
Путин на ВЭФ проведет совещание по развитию дальневосточных городов
Путин на ВЭФ проведет совещание по развитию дальневосточных городов - РИА Новости, 09.09.2023
Путин на ВЭФ проведет совещание по развитию дальневосточных городов
Практика региональных совещаний у президента РФ Владимира Путина будет продолжена, в ходе ВЭФ во Владивостоке он проведет совещание по реализации программ... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T12:25
2023-09-09T12:25
2023-09-09T12:25
владивосток
россия
биробиджан
дмитрий песков
владимир путин
вэф-2023
экономика
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Практика региональных совещаний у президента РФ Владимира Путина будет продолжена, в ходе ВЭФ во Владивостоке он проведет совещание по реализации программ развития дальневосточных городов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Эта практика будет продолжена, кстати говоря. В ходе Дальневосточного экономического форума во Владивостоке, где на следующей неделе будет работать президент, там тоже состоится совещание по реализации программ развития дальневосточных городов", - сказал он журналистам. По словам Пескова, речь пойдет о развитии Владивостока, Биробиджана, Хабаровска, Благовещенска. "Будет опять же подробный разговор", - добавил он.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, россия, биробиджан, дмитрий песков, владимир путин, вэф-2023, экономика
Владивосток, Россия, Биробиджан, Дмитрий Песков, Владимир Путин, ВЭФ-2023, Экономика
Путин на ВЭФ проведет совещание по развитию дальневосточных городов
Песков: Путин на ВЭФ проведет совещание по развитию дальневосточных городов
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Практика региональных совещаний у президента РФ Владимира Путина будет продолжена, в ходе ВЭФ во Владивостоке он проведет совещание по реализации программ развития дальневосточных городов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Эта практика будет продолжена, кстати говоря. В ходе Дальневосточного экономического форума во Владивостоке, где на следующей неделе будет работать президент, там тоже состоится совещание по реализации программ развития дальневосточных городов", - сказал он журналистам.
По словам Пескова, речь пойдет о развитии Владивостока, Биробиджана
, Хабаровска
, Благовещенска
.
"Будет опять же подробный разговор", - добавил он.
В Кремле пообещали позже сообщить график работы Путина на ВЭФ