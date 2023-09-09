https://ria.ru/20230909/sotrudnichestvo-1895134510.html
Си Цзиньпин выразил готовность укрепить стратегическое партнерство с КНДР
Си Цзиньпин выразил готовность укрепить стратегическое партнерство с КНДР - РИА Новости, 09.09.2023
Си Цзиньпин выразил готовность укрепить стратегическое партнерство с КНДР
Китай готов укреплять стратегическое взаимодействие и деловое сотрудничество с КНДР, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме лидеру... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T06:45
2023-09-09T06:45
2023-09-09T06:45
китай
корейский полуостров
си цзиньпин
ким чен ын
в мире
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ПЕКИН, 9 сен - РИА Новости. Китай готов укреплять стратегическое взаимодействие и деловое сотрудничество с КНДР, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну по случаю 75-летней годовщиной основания КНДР. Образование КНДР было провозглашено 9 сентября 1948 года, ежегодно эта дата отмечается на севере Корейского полуострова как государственный праздник. Глава КНР в поздравительной телеграмме, текст которой распространило Центральное телевидение Китая, отметил, что независимо от того, как меняется международная и региональная ситуация, отстаивание, укрепление и развитие традиционных отношений дружбы и сотрудничества между Китаем и КНДР "всегда являлось непоколебимой позицией китайской партии и правительства". "В новой ситуации Китай готов работать с КНДР в целях укрепления стратегического взаимодействия, углубления делового сотрудничества, продвижения китайско-северокорейских отношений", - говорится в тексте. Си Цзиньпин подчеркнул, что дружба между КНР и КНДР "глубоко укоренилась в сердцах двух народов", а также выразил уверенность в том, что под руководством "товарища генерального секретаря и Трудовой партии Кореи" братский народ Северной Кореи достигнет новых высот в деле развития социализма.
https://ria.ru/20230909/pozdravlenie-1895122321.html
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китай, корейский полуостров, си цзиньпин, ким чен ын, в мире
Китай, Корейский полуостров, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын, В мире
Си Цзиньпин выразил готовность укрепить стратегическое партнерство с КНДР
Си Цзиньпин: Китай готова укреплять стратегическое сотрудничество с КНДР
ПЕКИН, 9 сен - РИА Новости. Китай готов укреплять стратегическое взаимодействие и деловое сотрудничество с КНДР, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну по случаю 75-летней годовщиной основания КНДР.
Образование КНДР было провозглашено 9 сентября 1948 года, ежегодно эта дата отмечается на севере Корейского полуострова
как государственный праздник.
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Глава КНР в поздравительной телеграмме, текст которой распространило Центральное телевидение Китая, отметил, что независимо от того, как меняется международная и региональная ситуация, отстаивание, укрепление и развитие традиционных отношений дружбы и сотрудничества между Китаем и КНДР "всегда являлось непоколебимой позицией китайской партии и правительства".
"В новой ситуации Китай готов работать с КНДР в целях укрепления стратегического взаимодействия, углубления делового сотрудничества, продвижения китайско-северокорейских отношений", - говорится в тексте.
Си Цзиньпин подчеркнул, что дружба между КНР и КНДР "глубоко укоренилась в сердцах двух народов", а также выразил уверенность в том, что под руководством "товарища генерального секретаря и Трудовой партии Кореи" братский народ Северной Кореи достигнет новых высот в деле развития социализма.
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