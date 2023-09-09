https://ria.ru/20230909/sobyanin-1895193934.html

Собянин поздравил москвичей с Днем города

Собянин поздравил москвичей с Днем города - РИА Новости, 09.09.2023

Собянин поздравил москвичей с Днем города

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку в развитии Москвы, а также правительство и парламент за совместную работу РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T14:56

2023-09-09T14:56

2023-09-09T14:56

москва

россия

луганск

сергей собянин

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общество

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку в развитии Москвы, а также правительство и парламент за совместную работу на благо города и страны, и поздравил москвичей с Днём города. "Поздравляю с днем рождения Москвы! Сейчас выступил Владимир Владимирович, я хотел бы сказать отдельные слова благодарности нашему президенту за поддержку развития нашей столицы. Масштаб задач, которые мы решаем, без президента, без его повседневного внимания и поддержки реализовать было бы невозможно", - сказал Собянин, выступая на праздничном концерте в "Зарядье". Также мэр поблагодарил парламент России за поддержку московских инициатив и правительство Российской Федерации за постоянную совместную работу по нацпроектам. "Столица стала старше на год, и этот год был очень непростым, это был год испытаний, год борьбы, экономической блокады, которая была объявлена со стороны западных стран в отношении нашей страны и Москвы, и была тем вызовом, который надо преодолеть. Причём не просто преодолеть, но и сохранить весь потенциал: в экономике, социальной сфере. Двигаться вперед. Этот год показал, что Москва и наша страна справляется с этой задачей", - подчеркнул Собянин. Он отметил, что в промышленности Москва нарастила динамику развития по всем отраслям, особенно это касается оборонно-промышленного комплекса. "Этот год был годом и непосредственного активного участия, помощи в специальной военной операции. И московские строители активно работали по возведению оборонных сооружений в Луганске, создавали объекты противовоздушной обороны, защищая Москву. Огромную программу реализуем в Донецке и в Луганске по поддержанию и восстановлению социально-экономической сферы городов. Огромное спасибо тем, кто рисковал своей жизнью, работая в сложных условиях, при этом не бросал своего участка работы, доводя до завершения", - добавил мэр. Собянин отдельно поблагодарил москвичей, ушедших на фронт и достойно защищающих Родину. "При всех этих испытаниях и сложностях, трудностях и вызовах Москва, как президент уже сказал, ни от одной программы не отказалась. За год были реализованы крупнейшие инфраструктурные проекты. Была открыта Большая кольцевая линия метро, МЦД- 3 и МЦД-4, десятки станций метрополитена, построены крупнейшие автодороги, такие как Московский скоростной диаметр, Северный дублёр Кутузовского проспекта, и целый ряд других ключевых объектов", - сказал он. Он добавил, что в столице активно работали над развитием здравоохранения, образования, культуры, спорта, - всех ключевых отраслей, которые необходимы для москвичей. "При огромной поддержке москвичей, талантливых и справедливых людей, мы обязательно преодолеем все сложности. Москва будет по-прежнему динамично развиваться. Хотел сказать искренние слова благодарности москвичам и поздравить их всех с днём столицы. С днём рождения, Москва!" - заключил Собянин. Ранее в субботу Путин и Собянин с 876-ой день рождения столицы открыли крупнейшие объекты транспортные инфраструктуры, построенные в Москве: проспект Багратиона (Северный дублёр Кутузовского проспекта), Южное направление Московского скоростного диаметра; МЦД-4 "Калужско-Нижегородский".

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Варвара Скокшина

москва, россия, луганск, сергей собянин, владимир путин, общество