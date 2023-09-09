Анохин попросил Путина поддержать реставрацию Смоленской крепостной стены
Анохин рассказал Путину о необходимости реставрации Смоленской крепостной стены
© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Василий Анохин на совещании по вопросам социально-экономического развития Смоленской области
Владимир Путин и Василий Анохин на совещании по вопросам социально-экономического развития Смоленской области. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин рассказал президенту России Владимиру Путину о необходимости реставрации Смоленской крепостной стены и попросил главу государства поддержать эти планы.
По его словам, культурный объект фактически является "лицом" областного центра, однако находится в аварийном состоянии, а некоторые части стены уже и вовсе утрачены.
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"Это историческая память, переданная в наследство, мы должны ее сохранить. Стена находится в федеральной собственности", - сказал Анохин в субботу на совещании по развитию Смоленской области.
По его словам, специалисты федерального министерства культуры ранее выезжали в регион и провели осмотр объекта, составили план на ближайшие 3-4 года по его восстановлению.
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"В этой связи обращаюсь к вам, Владимир Владимирович, с просьбой от всех смолян поддержать реставрационные работы на Смоленской крепостной стене в рамках плана, который мы отработали с Минкультуры, это действительно большая просьба, это лицо города и региона", - обратился врио губернатора к главе государства.
По словам министра культуры России Ольги Любимовой, на первоочередные противоаварийные работы потребуется 263 миллиона рублей, а на дальнейшее восстановление объектов - еще 4,2 миллиарда рублей.