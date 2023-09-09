https://ria.ru/20230909/smolensk-1895217130.html

Анохин попросил Путина поддержать реставрацию Смоленской крепостной стены

Анохин попросил Путина поддержать реставрацию Смоленской крепостной стены - РИА Новости, 09.09.2023

Анохин попросил Путина поддержать реставрацию Смоленской крепостной стены

Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин рассказал президенту России Владимиру Путину о необходимости реставрации Смоленской крепостной стены и... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T17:34

2023-09-09T17:34

2023-09-09T17:34

смоленская область

россия

василий анохин

владимир путин

ольга любимова

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин рассказал президенту России Владимиру Путину о необходимости реставрации Смоленской крепостной стены и попросил главу государства поддержать эти планы. По его словам, культурный объект фактически является "лицом" областного центра, однако находится в аварийном состоянии, а некоторые части стены уже и вовсе утрачены. "Это историческая память, переданная в наследство, мы должны ее сохранить. Стена находится в федеральной собственности", - сказал Анохин в субботу на совещании по развитию Смоленской области. По его словам, специалисты федерального министерства культуры ранее выезжали в регион и провели осмотр объекта, составили план на ближайшие 3-4 года по его восстановлению. "В этой связи обращаюсь к вам, Владимир Владимирович, с просьбой от всех смолян поддержать реставрационные работы на Смоленской крепостной стене в рамках плана, который мы отработали с Минкультуры, это действительно большая просьба, это лицо города и региона", - обратился врио губернатора к главе государства. По словам министра культуры России Ольги Любимовой, на первоочередные противоаварийные работы потребуется 263 миллиона рублей, а на дальнейшее восстановление объектов - еще 4,2 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20230909/plan-1895210629.html

https://ria.ru/20230909/smolensk-1895208622.html

смоленская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

смоленская область, россия, василий анохин, владимир путин, ольга любимова