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Анохин попросил Путина поддержать реставрацию Смоленской крепостной стены - РИА Новости, 09.09.2023
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17:34 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/smolensk-1895217130.html
Анохин попросил Путина поддержать реставрацию Смоленской крепостной стены
Анохин попросил Путина поддержать реставрацию Смоленской крепостной стены - РИА Новости, 09.09.2023
Анохин попросил Путина поддержать реставрацию Смоленской крепостной стены
Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин рассказал президенту России Владимиру Путину о необходимости реставрации Смоленской крепостной стены и... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T17:34
2023-09-09T17:34
смоленская область
россия
василий анохин
владимир путин
ольга любимова
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин рассказал президенту России Владимиру Путину о необходимости реставрации Смоленской крепостной стены и попросил главу государства поддержать эти планы. По его словам, культурный объект фактически является "лицом" областного центра, однако находится в аварийном состоянии, а некоторые части стены уже и вовсе утрачены. "Это историческая память, переданная в наследство, мы должны ее сохранить. Стена находится в федеральной собственности", - сказал Анохин в субботу на совещании по развитию Смоленской области. По его словам, специалисты федерального министерства культуры ранее выезжали в регион и провели осмотр объекта, составили план на ближайшие 3-4 года по его восстановлению. "В этой связи обращаюсь к вам, Владимир Владимирович, с просьбой от всех смолян поддержать реставрационные работы на Смоленской крепостной стене в рамках плана, который мы отработали с Минкультуры, это действительно большая просьба, это лицо города и региона", - обратился врио губернатора к главе государства. По словам министра культуры России Ольги Любимовой, на первоочередные противоаварийные работы потребуется 263 миллиона рублей, а на дальнейшее восстановление объектов - еще 4,2 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230909/plan-1895210629.html
https://ria.ru/20230909/smolensk-1895208622.html
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смоленская область, россия, василий анохин, владимир путин, ольга любимова
Смоленская область, Россия, Василий Анохин, Владимир Путин, Ольга Любимова
Анохин попросил Путина поддержать реставрацию Смоленской крепостной стены

Анохин рассказал Путину о необходимости реставрации Смоленской крепостной стены

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Василий Анохин на совещании по вопросам социально-экономического развития Смоленской области
Владимир Путин и Василий Анохин на совещании по вопросам социально-экономического развития Смоленской области - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Владимир Путин и Василий Анохин на совещании по вопросам социально-экономического развития Смоленской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин рассказал президенту России Владимиру Путину о необходимости реставрации Смоленской крепостной стены и попросил главу государства поддержать эти планы.
По его словам, культурный объект фактически является "лицом" областного центра, однако находится в аварийном состоянии, а некоторые части стены уже и вовсе утрачены.
«
"Это историческая память, переданная в наследство, мы должны ее сохранить. Стена находится в федеральной собственности", - сказал Анохин в субботу на совещании по развитию Смоленской области.
По его словам, специалисты федерального министерства культуры ранее выезжали в регион и провели осмотр объекта, составили план на ближайшие 3-4 года по его восстановлению.
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«
"В этой связи обращаюсь к вам, Владимир Владимирович, с просьбой от всех смолян поддержать реставрационные работы на Смоленской крепостной стене в рамках плана, который мы отработали с Минкультуры, это действительно большая просьба, это лицо города и региона", - обратился врио губернатора к главе государства.
По словам министра культуры России Ольги Любимовой, на первоочередные противоаварийные работы потребуется 263 миллиона рублей, а на дальнейшее восстановление объектов - еще 4,2 миллиарда рублей.
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Смоленская областьРоссияВасилий АнохинВладимир ПутинОльга Любимова
 
 
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