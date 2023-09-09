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Совещание по вопросам развития Смоленской области с участием Путина - РИА Новости, 09.09.2023
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15:04 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/smolensk-1895195722.html
Совещание по вопросам развития Смоленской области с участием Путина
Совещание по вопросам развития Смоленской области с участием Путина - РИА Новости, 09.09.2023
Совещание по вопросам развития Смоленской области с участием Путина
Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития Смоленской области. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T15:04
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владимир путин
россия
смоленская область
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Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития Смоленской области.
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Путин провел совещание по вопросам развития Смоленской области
8512448 09.09.2023 9 сентября 2023. Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам социально-экономического развития Смоленской области. Михаил Метцель / РИА Новости
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владимир путин, россия, смоленская область, видео
Владимир Путин, Россия, Смоленская область
Совещание по вопросам развития Смоленской области с участием Путина
Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития Смоленской области.
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Совещание по вопросам развития Смоленской области с участием Путина

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Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития Смоленской области.
 
Владимир ПутинРоссияСмоленская область
 
 
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