https://ria.ru/20230909/skulptura-1895227791.html

СМИ: в Англии открыли бронзовую скульптуру Агаты Кристи в ее родном городе

СМИ: в Англии открыли бронзовую скульптуру Агаты Кристи в ее родном городе - РИА Новости, 09.09.2023

СМИ: в Англии открыли бронзовую скульптуру Агаты Кристи в ее родном городе

Скульптура одного из самых известных в мире авторов детективов Агаты Кристи открыта в её родном городе Уоллингфорд в Англии, сообщил в субботу телеканал ITV. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T19:20

2023-09-09T19:20

2023-09-09T19:20

англия

германия

агата кристи (агата маллоуэн)

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Скульптура одного из самых известных в мире авторов детективов Агаты Кристи открыта в её родном городе Уоллингфорд в Англии, сообщил в субботу телеканал ITV. "Статуя автора Агаты Кристи в натуральную величину была открыта в её родном городе в (графстве) Оксфордшир", - говорится в сообщении телеканала. Бронзовая скульптура в натуральную величину изображает писательницу сидящей на лавочке с книгой в руках и смотрящей на парк. Напротив этого парка находится музей, в котором открыта постоянная экспозиция, посвященная жизни Кристи, передаёт ITV. Церемонию открытия посетили сотни человек, в том числе и внук писательницы Мэтью Причард. На мероприятии также присутствовали несколько актеров, одетых в костюмы персонажей детективных романов Кристи, один из них специально для этого приехал из Германии, сообщает телеканал. Книги Агаты Кристи – одни из самых публикуемых за всю историю человечества. Писательница входит в число наиболее переводимых авторов.

https://ria.ru/20230907/moneta-1894826151.html

https://ria.ru/20230901/skulptura-1893698803.html

англия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

англия, германия, агата кристи (агата маллоуэн)