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СМИ: в Англии открыли бронзовую скульптуру Агаты Кристи в ее родном городе - РИА Новости, 09.09.2023
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19:20 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/skulptura-1895227791.html
СМИ: в Англии открыли бронзовую скульптуру Агаты Кристи в ее родном городе
СМИ: в Англии открыли бронзовую скульптуру Агаты Кристи в ее родном городе - РИА Новости, 09.09.2023
СМИ: в Англии открыли бронзовую скульптуру Агаты Кристи в ее родном городе
Скульптура одного из самых известных в мире авторов детективов Агаты Кристи открыта в её родном городе Уоллингфорд в Англии, сообщил в субботу телеканал ITV. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T19:20
2023-09-09T19:20
англия
германия
агата кристи (агата маллоуэн)
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Скульптура одного из самых известных в мире авторов детективов Агаты Кристи открыта в её родном городе Уоллингфорд в Англии, сообщил в субботу телеканал ITV. "Статуя автора Агаты Кристи в натуральную величину была открыта в её родном городе в (графстве) Оксфордшир", - говорится в сообщении телеканала. Бронзовая скульптура в натуральную величину изображает писательницу сидящей на лавочке с книгой в руках и смотрящей на парк. Напротив этого парка находится музей, в котором открыта постоянная экспозиция, посвященная жизни Кристи, передаёт ITV. Церемонию открытия посетили сотни человек, в том числе и внук писательницы Мэтью Причард. На мероприятии также присутствовали несколько актеров, одетых в костюмы персонажей детективных романов Кристи, один из них специально для этого приехал из Германии, сообщает телеканал. Книги Агаты Кристи – одни из самых публикуемых за всю историю человечества. Писательница входит в число наиболее переводимых авторов.
https://ria.ru/20230907/moneta-1894826151.html
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англия, германия, агата кристи (агата маллоуэн)
Англия, Германия, Агата Кристи (Агата Маллоуэн)
СМИ: в Англии открыли бронзовую скульптуру Агаты Кристи в ее родном городе

ITV: в Англии открыли бронзовую скульптуру Агаты Кристи в ее родном городе

© Фото : Wallingford Town CouncilCтатуя Агаты Кристи
Cтатуя Агаты Кристи - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© Фото : Wallingford Town Council
Cтатуя Агаты Кристи
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Скульптура одного из самых известных в мире авторов детективов Агаты Кристи открыта в её родном городе Уоллингфорд в Англии, сообщил в субботу телеканал ITV.
«
"Статуя автора Агаты Кристи в натуральную величину была открыта в её родном городе в (графстве) Оксфордшир", - говорится в сообщении телеканала.
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Бронзовая скульптура в натуральную величину изображает писательницу сидящей на лавочке с книгой в руках и смотрящей на парк. Напротив этого парка находится музей, в котором открыта постоянная экспозиция, посвященная жизни Кристи, передаёт ITV.
Церемонию открытия посетили сотни человек, в том числе и внук писательницы Мэтью Причард. На мероприятии также присутствовали несколько актеров, одетых в костюмы персонажей детективных романов Кристи, один из них специально для этого приехал из Германии, сообщает телеканал.
Книги Агаты Кристи – одни из самых публикуемых за всю историю человечества. Писательница входит в число наиболее переводимых авторов.
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АнглияГерманияАгата Кристи (Агата Маллоуэн)
 
 
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