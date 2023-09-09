https://ria.ru/20230909/rotatsiya-1895135118.html

На Краснолиманском направлении сорвали ротацию киевских силовиков

На Краснолиманском направлении сорвали ротацию киевских силовиков - РИА Новости, 09.09.2023

На Краснолиманском направлении сорвали ротацию киевских силовиков

Артиллеристы группировки войск "Центр" сорвали ротацию украинских сил на краснолиманском направлении, уничтожив живую силу противника из 152-миллиметровой... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T07:03

2023-09-09T07:03

2023-09-09T09:06

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 9 сен - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" сорвали ротацию украинских сил на краснолиманском направлении, уничтожив живую силу противника из 152-миллиметровой гаубицы "Д-20", сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "В ходе боевой работы расчетом беспилотных летательных аппаратов группировки было вскрыто активное перемещение и ротация личного состава на позициях ВСУ, координаты которых были переданы артиллерийским расчетам, после чего артиллеристы навели орудие на цель и выполнили несколько точных выстрелов по скоплению украинских националистов", - сообщили в МО РФ. Как сообщает ведомство, артиллеристы работают в плотном взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов, что позволяет вести корректировку огня в реальном времени и уничтожать любые цели минимальным количеством выстрелов.

https://ria.ru/20230909/opornik-1895130924.html

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Срыв ротации украинских сил на Краснолиманском направлении Артиллеристы группировки войск "Центр" сорвали ротацию украинских сил на краснолиманском направлении, уничтожив живую силу противника из 152-мм гаубицы "Д-20". 2023-09-09T07:03 true PT1M29S

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россия, вооруженные силы украины