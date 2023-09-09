Рейтинг@Mail.ru
На Краснолиманском направлении сорвали ротацию киевских силовиков - РИА Новости, 09.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:03 09.09.2023 (обновлено: 09:06 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/rotatsiya-1895135118.html
На Краснолиманском направлении сорвали ротацию киевских силовиков
На Краснолиманском направлении сорвали ротацию киевских силовиков - РИА Новости, 09.09.2023
На Краснолиманском направлении сорвали ротацию киевских силовиков
Артиллеристы группировки войск "Центр" сорвали ротацию украинских сил на краснолиманском направлении, уничтожив живую силу противника из 152-миллиметровой... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T07:03
2023-09-09T09:06
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895145493_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a1760a7013d6f1e8dd643a84e9dec45a.jpg
ЛУГАНСК, 9 сен - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" сорвали ротацию украинских сил на краснолиманском направлении, уничтожив живую силу противника из 152-миллиметровой гаубицы "Д-20", сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "В ходе боевой работы расчетом беспилотных летательных аппаратов группировки было вскрыто активное перемещение и ротация личного состава на позициях ВСУ, координаты которых были переданы артиллерийским расчетам, после чего артиллеристы навели орудие на цель и выполнили несколько точных выстрелов по скоплению украинских националистов", - сообщили в МО РФ. Как сообщает ведомство, артиллеристы работают в плотном взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов, что позволяет вести корректировку огня в реальном времени и уничтожать любые цели минимальным количеством выстрелов.
https://ria.ru/20230909/opornik-1895130924.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Срыв ротации украинских сил на Краснолиманском направлении
Артиллеристы группировки войск "Центр" сорвали ротацию украинских сил на краснолиманском направлении, уничтожив живую силу противника из 152-мм гаубицы "Д-20".
2023-09-09T07:03
true
PT1M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895145493_55:0:1495:1080_1920x0_80_0_0_e54271de7fff63bc189dcc1d6f036775.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
На Краснолиманском направлении сорвали ротацию киевских силовиков

Артиллеристы "Отважных" сорвали ротацию ВСУ на Краснолиманском направлении

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 9 сен - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" сорвали ротацию украинских сил на краснолиманском направлении, уничтожив живую силу противника из 152-миллиметровой гаубицы "Д-20", сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
"В ходе боевой работы расчетом беспилотных летательных аппаратов группировки было вскрыто активное перемещение и ротация личного состава на позициях ВСУ, координаты которых были переданы артиллерийским расчетам, после чего артиллеристы навели орудие на цель и выполнили несколько точных выстрелов по скоплению украинских националистов", - сообщили в МО РФ.
Как сообщает ведомство, артиллеристы работают в плотном взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов, что позволяет вести корректировку огня в реальном времени и уничтожать любые цели минимальным количеством выстрелов.
Военнослужащий группы огневой поддержки Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Российские военные заняли опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
05:02
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала