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В США раскрыли реакцию Британии на подрыв Challenger россиянами - РИА Новости, 09.09.2023
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23:03 09.09.2023 (обновлено: 23:05 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/reaktsiya-1895248226.html
В США раскрыли реакцию Британии на подрыв Challenger россиянами
В США раскрыли реакцию Британии на подрыв Challenger россиянами - РИА Новости, 09.09.2023
В США раскрыли реакцию Британии на подрыв Challenger россиянами
Британским властям не понравилось уничтожение россиянами танка Challenger2, переданного Украине в качестве военной помощи, заявил американский журналист Джексон РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T23:03
2023-09-09T23:05
политика
россия
украина
энтони блинкен
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Британским властям не понравилось уничтожение россиянами танка Challenger2, переданного Украине в качестве военной помощи, заявил американский журналист Джексон Хинкл в своем блоге на YouTube."Не думаю, что Соединенному Королевству понравился тот факт, что Россия вывела из строя эти танки", — сказал он.По мнению журналиста, британцы отказываются поставлять новые машины взамен подбитых, поскольку уже передали 14 штук Киеву и, возможно, сами испытывают дефицит такой техники.Хинкл отметил, что ликвидация западного оружия российскими артиллеристами — это очень плохой маркетинг для танков Challenger, Leopard и других военных систем НАТО."Уничтожение этих бронемашин — отличная реклама русского оружия", — резюмировал он.Ранее начальник британского Генштаба Патрик Сандерс заявил, что испытал сильные эмоции, когда увидел подрыв Challenger 2 в зоне специальной военной операции.По данным Минобороны России на начало сентября, в "контрнаступе" ВСУ потеряли более 66 000 человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения об уничтоженных британских танках Challenger 2. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС России. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
https://ria.ru/20230909/vsu-1895240600.html
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политика, россия, украина, энтони блинкен, вооруженные силы украины, нато
Политика, Россия, Украина, Энтони Блинкен, Вооруженные силы Украины, НАТО
В США раскрыли реакцию Британии на подрыв Challenger россиянами

Журналист из США Хинкл назвал подрыв Challenger плохой рекламой западного танка

© Фото : Crown CopyrightБританский основной боевой танк Challenger 2
Британский основной боевой танк Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© Фото : Crown Copyright
Британский основной боевой танк Challenger 2. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Британским властям не понравилось уничтожение россиянами танка Challenger2, переданного Украине в качестве военной помощи, заявил американский журналист Джексон Хинкл в своем блоге на YouTube.
«
"Не думаю, что Соединенному Королевству понравился тот факт, что Россия вывела из строя эти танки", — сказал он.
По мнению журналиста, британцы отказываются поставлять новые машины взамен подбитых, поскольку уже передали 14 штук Киеву и, возможно, сами испытывают дефицит такой техники.
Хинкл отметил, что ликвидация западного оружия российскими артиллеристами — это очень плохой маркетинг для танков Challenger, Leopard и других военных систем НАТО.
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"Уничтожение этих бронемашин — отличная реклама русского оружия", — резюмировал он.
Ранее начальник британского Генштаба Патрик Сандерс заявил, что испытал сильные эмоции, когда увидел подрыв Challenger 2 в зоне специальной военной операции.
По данным Минобороны России на начало сентября, в "контрнаступе" ВСУ потеряли более 66 000 человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения об уничтоженных британских танках Challenger 2. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС России. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
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