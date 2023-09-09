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Путин поздравил москвичей с открытием новых транспортных развязок - РИА Новости, 09.09.2023
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13:38 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/putin-1895177681.html
Путин поздравил москвичей с открытием новых транспортных развязок
Путин поздравил москвичей с открытием новых транспортных развязок - РИА Новости, 09.09.2023
Путин поздравил москвичей с открытием новых транспортных развязок
Президент РФ Владимир Путин, открывая транспортные развязки в Москве, заявил, что это все идет на благо развития москвичей и гостей города, для экономики это... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T13:38
2023-09-09T13:38
москва
владимир путин
сергей собянин
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, открывая транспортные развязки в Москве, заявил, что это все идет на благо развития москвичей и гостей города, для экономики это серьезный шаг вперед. Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в День города в субботу дали старт движению по Южному участку Московского скоростного диаметра от шоссе Энтузиастов до 32-го километра МКАД, также было открыто движение по проспекту Багратиона в столице (Северный дублер Кутузовского проспекта) и запустили пассажирское движение по четвёртому Московскому центральному диаметру. "Хочу обратиться ко всем участникам сегодняшних мероприятий, они, безусловно, впечатляющие. Сегодня сделан еще один очень серьезный шаг в развитии московского транспортного узла. Все, что сделано сегодня, идет на благо развития Москвы, Подмосковья и всех людей, которые живут в этом регионе, приезжают в этот регион, речь идет о миллионах людей - это без всякого преувеличения", - сказал Путин. Благодаря этим транспортным развязкам, добавил он, будет улучшена логистика, условия жизни горожан и гостей региона. "Да и для экономики это серьезный шаг вперед. Я всех поздравляю и желаю всего самого доброго. Всем большое спасибо. Удачи", - заключил президент РФ.
https://ria.ru/20230908/infrastruktura-1895026573.html
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москва, владимир путин, сергей собянин
Москва, Владимир Путин, Сергей Собянин
Путин поздравил москвичей с открытием новых транспортных развязок

Путин: открытие новых транспортных развязок идет на благо развития города

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, открывая транспортные развязки в Москве, заявил, что это все идет на благо развития москвичей и гостей города, для экономики это серьезный шаг вперед.
Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в День города в субботу дали старт движению по Южному участку Московского скоростного диаметра от шоссе Энтузиастов до 32-го километра МКАД, также было открыто движение по проспекту Багратиона в столице (Северный дублер Кутузовского проспекта) и запустили пассажирское движение по четвёртому Московскому центральному диаметру.
"Хочу обратиться ко всем участникам сегодняшних мероприятий, они, безусловно, впечатляющие. Сегодня сделан еще один очень серьезный шаг в развитии московского транспортного узла. Все, что сделано сегодня, идет на благо развития Москвы, Подмосковья и всех людей, которые живут в этом регионе, приезжают в этот регион, речь идет о миллионах людей - это без всякого преувеличения", - сказал Путин.
Благодаря этим транспортным развязкам, добавил он, будет улучшена логистика, условия жизни горожан и гостей региона.
"Да и для экономики это серьезный шаг вперед. Я всех поздравляю и желаю всего самого доброго. Всем большое спасибо. Удачи", - заключил президент РФ.
Президент РФ Владимир Путин на церемония открытия в режиме видеоконференции северного направления московского скоростного диаметра, участков автомобильной дороги М-12 Восток от Москвы до Арзамаса и южного обхода Арзамаса - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
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