https://ria.ru/20230909/putin-1895177681.html

Путин поздравил москвичей с открытием новых транспортных развязок

Путин поздравил москвичей с открытием новых транспортных развязок - РИА Новости, 09.09.2023

Путин поздравил москвичей с открытием новых транспортных развязок

Президент РФ Владимир Путин, открывая транспортные развязки в Москве, заявил, что это все идет на благо развития москвичей и гостей города, для экономики это... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T13:38

2023-09-09T13:38

2023-09-09T13:38

москва

владимир путин

сергей собянин

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, открывая транспортные развязки в Москве, заявил, что это все идет на благо развития москвичей и гостей города, для экономики это серьезный шаг вперед. Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в День города в субботу дали старт движению по Южному участку Московского скоростного диаметра от шоссе Энтузиастов до 32-го километра МКАД, также было открыто движение по проспекту Багратиона в столице (Северный дублер Кутузовского проспекта) и запустили пассажирское движение по четвёртому Московскому центральному диаметру. "Хочу обратиться ко всем участникам сегодняшних мероприятий, они, безусловно, впечатляющие. Сегодня сделан еще один очень серьезный шаг в развитии московского транспортного узла. Все, что сделано сегодня, идет на благо развития Москвы, Подмосковья и всех людей, которые живут в этом регионе, приезжают в этот регион, речь идет о миллионах людей - это без всякого преувеличения", - сказал Путин. Благодаря этим транспортным развязкам, добавил он, будет улучшена логистика, условия жизни горожан и гостей региона. "Да и для экономики это серьезный шаг вперед. Я всех поздравляю и желаю всего самого доброго. Всем большое спасибо. Удачи", - заключил президент РФ.

https://ria.ru/20230908/infrastruktura-1895026573.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, владимир путин, сергей собянин