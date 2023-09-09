Путин поздравил москвичей с открытием новых транспортных развязок
Путин: открытие новых транспортных развязок идет на благо развития города
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, открывая транспортные развязки в Москве, заявил, что это все идет на благо развития москвичей и гостей города, для экономики это серьезный шаг вперед.
Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в День города в субботу дали старт движению по Южному участку Московского скоростного диаметра от шоссе Энтузиастов до 32-го километра МКАД, также было открыто движение по проспекту Багратиона в столице (Северный дублер Кутузовского проспекта) и запустили пассажирское движение по четвёртому Московскому центральному диаметру.
"Хочу обратиться ко всем участникам сегодняшних мероприятий, они, безусловно, впечатляющие. Сегодня сделан еще один очень серьезный шаг в развитии московского транспортного узла. Все, что сделано сегодня, идет на благо развития Москвы, Подмосковья и всех людей, которые живут в этом регионе, приезжают в этот регион, речь идет о миллионах людей - это без всякого преувеличения", - сказал Путин.
Благодаря этим транспортным развязкам, добавил он, будет улучшена логистика, условия жизни горожан и гостей региона.
"Да и для экономики это серьезный шаг вперед. Я всех поздравляю и желаю всего самого доброго. Всем большое спасибо. Удачи", - заключил президент РФ.