https://ria.ru/20230909/protestuyuschie-1895211924.html

В Гааге начали задерживать протестующих, заблокировавших автотрассу

В Гааге начали задерживать протестующих, заблокировавших автотрассу - РИА Новости, 09.09.2023

В Гааге начали задерживать протестующих, заблокировавших автотрассу

Полиция в Гааге начала задерживать климатических активистов Extinction Rebellion Nederland, заблокировавших в субботу крупную автотрассу А12, передает... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T16:58

2023-09-09T16:58

2023-09-09T19:03

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ГААГА, 9 сен - РИА Новости. Полиция в Гааге начала задерживать климатических активистов Extinction Rebellion Nederland, заблокировавших в субботу крупную автотрассу А12, передает корреспондент РИА Новости с места событий. В субботу днем климатические активисты движения Extinction Rebellion Nederland начали блокировать крупную автомагистраль в Гааге А12 в знак протеста против выделения государством субсидий на добычу полезных ископаемых. По оценкам корреспондента РИА Новости, сотни человек участвуют в демонстрации. Протестующие заняли трассу и блокировали движение автомобилей, несмотря на запрет демонстраций на важных инфраструктурных объектах. На неоднократные призывы полиции переместиться в другое место, где разрешена акция протеста, активисты не отреагировали. Для разгона протестующих голландские полицейские применили водометы. Тем не менее, большинство демонстрантов продолжили занимать трассу А12. После нескольких предупреждений сотрудники полиции стали задерживать протестующих. Ранее стало известно, что правительство Нидерландов каждый год тратит 37,5 миллиарда евро на субсидирование ископаемого топлива. При этом кабмин Нидерландов не раз заявлял о планах поэтапно отказываться от всех субсидий на ископаемое топливо в рамках борьбы с климатическими изменениями. После этого активисты Extinction Rebellion Nederland заявили, что, начиная с субботы, будут каждый день блокировать автотрассу в знак протеста.

https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895200839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Полиция водометами оттесняет климатических активистов с автотрассы в Гааге Голландская полиция применила водометы, чтобы оттеснить климатических активистов с крупной автотрассы А12 в Гааге 2023-09-09T16:58 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, нидерланды, гаага