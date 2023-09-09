Рейтинг@Mail.ru
В Гааге начали задерживать протестующих, заблокировавших автотрассу - РИА Новости, 09.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 09.09.2023 (обновлено: 19:03 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/protestuyuschie-1895211924.html
В Гааге начали задерживать протестующих, заблокировавших автотрассу
В Гааге начали задерживать протестующих, заблокировавших автотрассу - РИА Новости, 09.09.2023
В Гааге начали задерживать протестующих, заблокировавших автотрассу
Полиция в Гааге начала задерживать климатических активистов Extinction Rebellion Nederland, заблокировавших в субботу крупную автотрассу А12, передает... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T16:58
2023-09-09T19:03
в мире
нидерланды
гаага
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895214157_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_90b0b6644a0e8f7e24aef253ff27602d.jpg
ГААГА, 9 сен - РИА Новости. Полиция в Гааге начала задерживать климатических активистов Extinction Rebellion Nederland, заблокировавших в субботу крупную автотрассу А12, передает корреспондент РИА Новости с места событий. В субботу днем климатические активисты движения Extinction Rebellion Nederland начали блокировать крупную автомагистраль в Гааге А12 в знак протеста против выделения государством субсидий на добычу полезных ископаемых. По оценкам корреспондента РИА Новости, сотни человек участвуют в демонстрации. Протестующие заняли трассу и блокировали движение автомобилей, несмотря на запрет демонстраций на важных инфраструктурных объектах. На неоднократные призывы полиции переместиться в другое место, где разрешена акция протеста, активисты не отреагировали. Для разгона протестующих голландские полицейские применили водометы. Тем не менее, большинство демонстрантов продолжили занимать трассу А12. После нескольких предупреждений сотрудники полиции стали задерживать протестующих. Ранее стало известно, что правительство Нидерландов каждый год тратит 37,5 миллиарда евро на субсидирование ископаемого топлива. При этом кабмин Нидерландов не раз заявлял о планах поэтапно отказываться от всех субсидий на ископаемое топливо в рамках борьбы с климатическими изменениями. После этого активисты Extinction Rebellion Nederland заявили, что, начиная с субботы, будут каждый день блокировать автотрассу в знак протеста.
https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895200839.html
https://ria.ru/20230904/protest-1894197898.html
нидерланды
гаага
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Полиция водометами оттесняет климатических активистов с автотрассы в Гааге
Голландская полиция применила водометы, чтобы оттеснить климатических активистов с крупной автотрассы А12 в Гааге
2023-09-09T16:58
true
PT0M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895214157_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0a80e89a636fc2ac5518b16f36cfc0a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нидерланды, гаага
В мире, Нидерланды, Гаага
В Гааге начали задерживать протестующих, заблокировавших автотрассу

В Гааге начали задерживать климатических активистов, заблокировавших автотрассу

Читать ria.ru в
ГААГА, 9 сен - РИА Новости. Полиция в Гааге начала задерживать климатических активистов Extinction Rebellion Nederland, заблокировавших в субботу крупную автотрассу А12, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В субботу днем климатические активисты движения Extinction Rebellion Nederland начали блокировать крупную автомагистраль в Гааге А12 в знак протеста против выделения государством субсидий на добычу полезных ископаемых. По оценкам корреспондента РИА Новости, сотни человек участвуют в демонстрации.
Международный медиацентр G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Лидеры G20 признали борьбу с изменением климата в мире недостаточной
Вчера, 15:44
Протестующие заняли трассу и блокировали движение автомобилей, несмотря на запрет демонстраций на важных инфраструктурных объектах. На неоднократные призывы полиции переместиться в другое место, где разрешена акция протеста, активисты не отреагировали. Для разгона протестующих голландские полицейские применили водометы.
Тем не менее, большинство демонстрантов продолжили занимать трассу А12. После нескольких предупреждений сотрудники полиции стали задерживать протестующих.
Ранее стало известно, что правительство Нидерландов каждый год тратит 37,5 миллиарда евро на субсидирование ископаемого топлива. При этом кабмин Нидерландов не раз заявлял о планах поэтапно отказываться от всех субсидий на ископаемое топливо в рамках борьбы с климатическими изменениями.
После этого активисты Extinction Rebellion Nederland заявили, что, начиная с субботы, будут каждый день блокировать автотрассу в знак протеста.
Акция протеста учителей в Южной Корее. 4 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
В Южной Корее около 120 тысяч учителей вышли на массовые протесты
4 сентября, 22:42
 
В миреНидерландыГаага
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала