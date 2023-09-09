https://ria.ru/20230909/proniknovenie-1895245681.html

Новгородский избирком опроверг сообщения о проникновении на участки

Новгородский избирком опроверг сообщения о проникновении на участки - РИА Новости, 09.09.2023

Новгородский избирком опроверг сообщения о проникновении на участки

Председатель избирательной комиссии Новгородской области Татьяна Лебедева опровергла информацию партии "Яблоко" о проникновении посторонних лиц в ночь на 9... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T22:32

2023-09-09T22:32

2023-09-09T22:32

великий новгород

яблоко

новгородская область

татьяна лебедева

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 сен - РИА Новости. Председатель избирательной комиссии Новгородской области Татьяна Лебедева опровергла информацию партии "Яблоко" о проникновении посторонних лиц в ночь на 9 сентября на избирательные участки Великого Новгорода, где идут выборы в гордуму, передаёт корреспондент РИА Новости. В Новгородской области идет трехдневное голосование – 8, 9 и 10 сентября. Самая крупная избирательная кампания – в думу Великого Новгорода. Региональное отделение партии "Яблоко" в субботу сообщило на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что подало жалобу и просит избирком "отменить итоги голосования 8 сентября в Великом Новгороде на 14 участках из-за того, что ночью УИКи были открыты, и там не обеспечивалась сохранность избирательных бюллетеней". "Нарушения на сегодняшний день не установлены. Сигналы есть, но там вероятностные характеристики – "возможно", "вероятно, что предпосылки созданы для проникновения на участок в ночное время". Мы сделали запрос в УВД области. Получили ответ: "Фактов несанкционированных проникновений, повреждений печати или нахождения посторонних лиц на избирательных участках после их закрытия не выявлено", - рассказала Лебедева на брифинге. Она также сообщила, что участки для голосования должны опечатываться, но при условии, что конструктивные особенности помещения позволяют, а в холле школы, где находятся некоторые УИКи, сделать это невозможно. Однако существует многоступенчатая защита голосов избирателей. Так, после первого дня голосования все бюллетени извлекаются и упаковываются в сейф-пакеты, которые вскрыть нельзя. Их помещают в металлический сейф, который также опечатывается. Кроме того, полиция берет помещение под круглосуточную охрану. Явка избирателей в Великом Новгороде по состоянию на 18.00 9 сентября составила 12,85%.

https://ria.ru/20230909/feyki-1895245546.html

https://ria.ru/20230909/narusheniya-1895243278.html

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великий новгород, яблоко, новгородская область, татьяна лебедева