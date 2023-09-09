https://ria.ru/20230909/prodbezopasnost-1895193002.html

G20 поддержат развивающиеся страны в решении проблем продбезопасности

G20 поддержат развивающиеся страны в решении проблем продбезопасности - РИА Новости, 09.09.2023

G20 поддержат развивающиеся страны в решении проблем продбезопасности

Страны "Большой двадцатки" обязуются поддерживать усилия и потенциал развивающихся стран по решению проблем продбезопасности, говорится в декларации саммита G20 РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T14:48

2023-09-09T14:48

2023-09-09T14:48

экономика

нью-дели

большая двадцатка

цены на нефть

всемирная торговая организация (вто)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895184669_0:61:3223:1874_1920x0_80_0_0_5963e69c737e58179d143ac156b10b5b.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - РИА Новости. Страны "Большой двадцатки" обязуются поддерживать усилия и потенциал развивающихся стран по решению проблем продбезопасности, говорится в декларации саммита G20 в индийском Нью-Дели. В финальном коммюнике встречи "Группа двадцати" обязались укреплять глобальную продовольственную безопасность и доступное для всех питание. "Мы обязуемся поддерживать усилия и потенциал развивающихся стран по решению проблем продовольственной безопасности и работать вместе, чтобы обеспечить доступ к доступному, безопасным, питательным и здоровым диетам, а также способствовать постепенной реализации права на достаточное питание", - говорится в документе. Члены "Двадцатки" взяли обязательство "содействовать открытому, справедливому, предсказуемому и основанному на правилах сельскому хозяйству", а также торговле продуктами питания и удобрениями, не вводить экспортные запреты или ограничения в соответствии с правилами ВТО. Говоря о ситуации на продовольственных рынках, G20 констатировала, что, "хотя мировые цены на продовольствие и энергоносители упали с пиковых уровней, сохраняется вероятность высокого уровня волатильности" на этих рынках, учитывая "неопределенность в мировой экономике".

https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895191921.html

https://ria.ru/20230909/bezopasnost-1895188772.html

нью-дели

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, нью-дели, большая двадцатка, цены на нефть, всемирная торговая организация (вто)