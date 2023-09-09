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G20 поддержат развивающиеся страны в решении проблем продбезопасности - РИА Новости, 09.09.2023
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14:48 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/prodbezopasnost-1895193002.html
G20 поддержат развивающиеся страны в решении проблем продбезопасности
G20 поддержат развивающиеся страны в решении проблем продбезопасности - РИА Новости, 09.09.2023
G20 поддержат развивающиеся страны в решении проблем продбезопасности
Страны "Большой двадцатки" обязуются поддерживать усилия и потенциал развивающихся стран по решению проблем продбезопасности, говорится в декларации саммита G20 РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T14:48
2023-09-09T14:48
экономика
нью-дели
большая двадцатка
цены на нефть
всемирная торговая организация (вто)
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - РИА Новости. Страны "Большой двадцатки" обязуются поддерживать усилия и потенциал развивающихся стран по решению проблем продбезопасности, говорится в декларации саммита G20 в индийском Нью-Дели. В финальном коммюнике встречи "Группа двадцати" обязались укреплять глобальную продовольственную безопасность и доступное для всех питание. "Мы обязуемся поддерживать усилия и потенциал развивающихся стран по решению проблем продовольственной безопасности и работать вместе, чтобы обеспечить доступ к доступному, безопасным, питательным и здоровым диетам, а также способствовать постепенной реализации права на достаточное питание", - говорится в документе. Члены "Двадцатки" взяли обязательство "содействовать открытому, справедливому, предсказуемому и основанному на правилах сельскому хозяйству", а также торговле продуктами питания и удобрениями, не вводить экспортные запреты или ограничения в соответствии с правилами ВТО. Говоря о ситуации на продовольственных рынках, G20 констатировала, что, "хотя мировые цены на продовольствие и энергоносители упали с пиковых уровней, сохраняется вероятность высокого уровня волатильности" на этих рынках, учитывая "неопределенность в мировой экономике".
https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895191921.html
https://ria.ru/20230909/bezopasnost-1895188772.html
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экономика, нью-дели, большая двадцатка, цены на нефть, всемирная торговая организация (вто)
Экономика, Нью-Дели, Большая двадцатка, Цены на нефть, Всемирная торговая организация (ВТО)
G20 поддержат развивающиеся страны в решении проблем продбезопасности

G20 обязались поддержать развивающиеся страны в решении проблем продбезопасности

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЖурналист в международном медиацентре G20 в Нью-Дели
Журналист в международном медиацентре G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Журналист в международном медиацентре G20 в Нью-Дели
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - РИА Новости. Страны "Большой двадцатки" обязуются поддерживать усилия и потенциал развивающихся стран по решению проблем продбезопасности, говорится в декларации саммита G20 в индийском Нью-Дели.
В финальном коммюнике встречи "Группа двадцати" обязались укреплять глобальную продовольственную безопасность и доступное для всех питание.
Международный медиацентр G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
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"Мы обязуемся поддерживать усилия и потенциал развивающихся стран по решению проблем продовольственной безопасности и работать вместе, чтобы обеспечить доступ к доступному, безопасным, питательным и здоровым диетам, а также способствовать постепенной реализации права на достаточное питание", - говорится в документе.
Члены "Двадцатки" взяли обязательство "содействовать открытому, справедливому, предсказуемому и основанному на правилах сельскому хозяйству", а также торговле продуктами питания и удобрениями, не вводить экспортные запреты или ограничения в соответствии с правилами ВТО.
Говоря о ситуации на продовольственных рынках, G20 констатировала, что, "хотя мировые цены на продовольствие и энергоносители упали с пиковых уровней, сохраняется вероятность высокого уровня волатильности" на этих рынках, учитывая "неопределенность в мировой экономике".
Международный медиацентр G20 - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Страны G20 обязались укреплять глобальную продовольственную безопасность
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ЭкономикаНью-ДелиБольшая двадцаткаЦены на нефтьВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
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