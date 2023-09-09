https://ria.ru/20230909/pozhar-1895243855.html

В Ярославле загорелась бывшая купеческая усадьба

В Ярославле загорелась бывшая купеческая усадьба - РИА Новости, 09.09.2023

В Ярославле загорелась бывшая купеческая усадьба

Заброшенное здание бывшей купеческой усадьбы, которое является памятником федерального значения, горит в центре Ярославля. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T22:03

2023-09-09T22:03

2023-09-09T22:03

происшествия

ярославль

ярославская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Заброшенное здание бывшей купеческой усадьбы, которое является памятником федерального значения, горит в центре Ярославля. По данным ГУ МЧС по региону, пожарные борются с огнем в здании на улице Ушинского, 16. Это исторический центр города. "Возгорание на площади 200 квадратных метров на втором этаже ранее уже горевшего заброшенного здания. При пожаре был спасен один человек", - сообщила РИА Новости представитель ГУ МЧС. Согласно данным министерства культуры Ярославской области, по адресу улица Ушинского 16, 16а и 16б располагается бывшая усадьба купца Вахрамеева, построенная в 1912 году. Это памятник федерального значения. Ранее в здании также располагался военкомат.

https://ria.ru/20230906/pozhar-1894545285.html

ярославль

ярославская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ярославль, ярославская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)