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В Ярославле загорелась бывшая купеческая усадьба - РИА Новости, 09.09.2023
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22:03 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/pozhar-1895243855.html
В Ярославле загорелась бывшая купеческая усадьба
В Ярославле загорелась бывшая купеческая усадьба - РИА Новости, 09.09.2023
В Ярославле загорелась бывшая купеческая усадьба
Заброшенное здание бывшей купеческой усадьбы, которое является памятником федерального значения, горит в центре Ярославля. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T22:03
2023-09-09T22:03
происшествия
ярославль
ярославская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Заброшенное здание бывшей купеческой усадьбы, которое является памятником федерального значения, горит в центре Ярославля. По данным ГУ МЧС по региону, пожарные борются с огнем в здании на улице Ушинского, 16. Это исторический центр города. "Возгорание на площади 200 квадратных метров на втором этаже ранее уже горевшего заброшенного здания. При пожаре был спасен один человек", - сообщила РИА Новости представитель ГУ МЧС. Согласно данным министерства культуры Ярославской области, по адресу улица Ушинского 16, 16а и 16б располагается бывшая усадьба купца Вахрамеева, построенная в 1912 году. Это памятник федерального значения. Ранее в здании также располагался военкомат.
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ярославль
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происшествия, ярославль, ярославская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ярославль, Ярославская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ярославле загорелась бывшая купеческая усадьба

В центре Ярославля загорелось заброшенное здание бывшей купеческой усадьбы

© Фото : МЧС РоссииТушение пожара на складе лакокрасочных материалов в Самаре
Тушение пожара на складе лакокрасочных материалов в Самаре - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© Фото : МЧС России
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Заброшенное здание бывшей купеческой усадьбы, которое является памятником федерального значения, горит в центре Ярославля.
По данным ГУ МЧС по региону, пожарные борются с огнем в здании на улице Ушинского, 16. Это исторический центр города.
«
"Возгорание на площади 200 квадратных метров на втором этаже ранее уже горевшего заброшенного здания. При пожаре был спасен один человек", - сообщила РИА Новости представитель ГУ МЧС.
Согласно данным министерства культуры Ярославской области, по адресу улица Ушинского 16, 16а и 16б располагается бывшая усадьба купца Вахрамеева, построенная в 1912 году. Это памятник федерального значения. Ранее в здании также располагался военкомат.
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ПроисшествияЯрославльЯрославская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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