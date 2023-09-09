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Воробьев поздравил Путина и Собянина с Днем столицы - РИА Новости, 09.09.2023
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15:00 09.09.2023 (обновлено: 17:07 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/pozdravlenie-1895213059.html
Воробьев поздравил Путина и Собянина с Днем столицы
Воробьев поздравил Путина и Собянина с Днем столицы - РИА Новости, 09.09.2023
Воробьев поздравил Путина и Собянина с Днем столицы
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина с Днем города, отметив тесное сотрудничество... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T15:00
2023-09-09T17:07
общество
москва
московская область (подмосковье)
россия
андрей воробьев
владимир путин
сергей собянин
день города москвы
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина с Днем города, отметив тесное сотрудничество Подмосковья со столицей. Воробьев вместе с Путиным и Собяниным принял участие в церемонии запуска новых транспортных артерий Москвы. "Владимир Владимирович, хотел поздравить вас с Днем столицы, нашего мэра и его команду", - сказал Воробьев. Он добавил, что сотрудничество Москвы и области идёт интенсивно во всех отраслях, реализуются важные проекты.
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общество, москва, московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев, владимир путин, сергей собянин, день города москвы
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Андрей Воробьев, Владимир Путин, Сергей Собянин, День города Москвы
Воробьев поздравил Путина и Собянина с Днем столицы

Воробьев поздравил Путина, Собянина и его команду с Днем города Москвы

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Сергей Собянин на церемонии открытия движения по новым дорогам и по четвертому МЦД
Владимир Путин и Сергей Собянин на церемонии открытия движения по новым дорогам и по четвертому МЦД - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин и Сергей Собянин на церемонии открытия движения по новым дорогам и по четвертому МЦД. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина с Днем города, отметив тесное сотрудничество Подмосковья со столицей.
Воробьев вместе с Путиным и Собяниным принял участие в церемонии запуска новых транспортных артерий Москвы.
«
"Владимир Владимирович, хотел поздравить вас с Днем столицы, нашего мэра и его команду", - сказал Воробьев.
Он добавил, что сотрудничество Москвы и области идёт интенсивно во всех отраслях, реализуются важные проекты.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Путин поздравил москвичей с Днем города
Вчера, 15:31
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)РоссияАндрей ВоробьевВладимир ПутинСергей СобянинДень города Москвы
 
 
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