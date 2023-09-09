https://ria.ru/20230909/pozdravlenie-1895213059.html
Воробьев поздравил Путина и Собянина с Днем столицы
Воробьев поздравил Путина и Собянина с Днем столицы - РИА Новости, 09.09.2023
Воробьев поздравил Путина и Собянина с Днем столицы
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина с Днем города, отметив тесное сотрудничество... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T15:00
2023-09-09T15:00
2023-09-09T17:07
общество
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московская область (подмосковье)
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андрей воробьев
владимир путин
сергей собянин
день города москвы
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина с Днем города, отметив тесное сотрудничество Подмосковья со столицей. Воробьев вместе с Путиным и Собяниным принял участие в церемонии запуска новых транспортных артерий Москвы. "Владимир Владимирович, хотел поздравить вас с Днем столицы, нашего мэра и его команду", - сказал Воробьев. Он добавил, что сотрудничество Москвы и области идёт интенсивно во всех отраслях, реализуются важные проекты.
https://ria.ru/20230909/moskva-1895199148.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Андрей Воробьев, Владимир Путин, Сергей Собянин, День города Москвы
Воробьев поздравил Путина и Собянина с Днем столицы
Воробьев поздравил Путина, Собянина и его команду с Днем города Москвы