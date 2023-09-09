https://ria.ru/20230909/pozdravlenie-1895213059.html

Воробьев поздравил Путина и Собянина с Днем столицы

Воробьев поздравил Путина и Собянина с Днем столицы - РИА Новости, 09.09.2023

Воробьев поздравил Путина и Собянина с Днем столицы

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина с Днем города, отметив тесное сотрудничество... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T15:00

2023-09-09T15:00

2023-09-09T17:07

общество

москва

московская область (подмосковье)

россия

андрей воробьев

владимир путин

сергей собянин

день города москвы

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина с Днем города, отметив тесное сотрудничество Подмосковья со столицей. Воробьев вместе с Путиным и Собяниным принял участие в церемонии запуска новых транспортных артерий Москвы. "Владимир Владимирович, хотел поздравить вас с Днем столицы, нашего мэра и его команду", - сказал Воробьев. Он добавил, что сотрудничество Москвы и области идёт интенсивно во всех отраслях, реализуются важные проекты.

https://ria.ru/20230909/moskva-1895199148.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев, владимир путин, сергей собянин, день города москвы