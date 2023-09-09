https://ria.ru/20230909/podmoskove-1895141883.html
На выборах в Подмосковье стартовал второй день голосования
На выборах в Подмосковье стартовал второй день голосования - РИА Новости, 09.09.2023
На выборах в Подмосковье стартовал второй день голосования
Второй день выборов в Подмосковье стартовал, в 8.00 открылись 3928 из 3940 избирательных участков, сообщили в Мособлизбиркоме. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T08:36
2023-09-09T08:36
2023-09-09T08:36
единый день голосования в россии — 2023
московская область (подмосковье)
истра
егорьевск
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Второй день выборов в Подмосковье стартовал, в 8.00 открылись 3928 из 3940 избирательных участков, сообщили в Мособлизбиркоме. "В 8.00 в Подмосковье открылись 3928 избирательных участков, образованных в общем порядке. Члены участковых избирательных комиссий приступили к проведению голосования", - отметили в официальном Telegram-канале ведомства. По данным Мособлизбиркома, в Единый день голосования на территории Подмосковья состоятся выборы в органы местного самоуправления в десяти городских округах: Богородский, Егорьевск, Истра, Красногорск, Лосино-Петровский, Можайский, Талдомский, Павлово-Посадский, Черноголовка, Лобня. Также в 2023 году состоятся выборы губернатора Московской области. Они будут проходить три дня - с 8 по 10 сентября. Отдать голоса за кандидатов можно будет как очно, так и онлайн.
https://ria.ru/20230909/yavka-1895139894.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единый день голосования в россии — 2023, московская область (подмосковье), истра, егорьевск
Единый день голосования в России — 2023, Московская область (Подмосковье), Истра, Егорьевск
На выборах в Подмосковье стартовал второй день голосования
На выборах в Подмосковье открылись 3928 участков во второй день голосования