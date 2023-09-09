https://ria.ru/20230909/podmoskove-1895141883.html

На выборах в Подмосковье стартовал второй день голосования

На выборах в Подмосковье стартовал второй день голосования - РИА Новости, 09.09.2023

На выборах в Подмосковье стартовал второй день голосования

Второй день выборов в Подмосковье стартовал, в 8.00 открылись 3928 из 3940 избирательных участков, сообщили в Мособлизбиркоме. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T08:36

2023-09-09T08:36

2023-09-09T08:36

единый день голосования в россии — 2023

московская область (подмосковье)

истра

егорьевск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894717363_0:145:2940:1800_1920x0_80_0_0_fbf5fac344830d4d562944e80d67cc4f.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Второй день выборов в Подмосковье стартовал, в 8.00 открылись 3928 из 3940 избирательных участков, сообщили в Мособлизбиркоме. "В 8.00 в Подмосковье открылись 3928 избирательных участков, образованных в общем порядке. Члены участковых избирательных комиссий приступили к проведению голосования", - отметили в официальном Telegram-канале ведомства. По данным Мособлизбиркома, в Единый день голосования на территории Подмосковья состоятся выборы в органы местного самоуправления в десяти городских округах: Богородский, Егорьевск, Истра, Красногорск, Лосино-Петровский, Можайский, Талдомский, Павлово-Посадский, Черноголовка, Лобня. Также в 2023 году состоятся выборы губернатора Московской области. Они будут проходить три дня - с 8 по 10 сентября. Отдать голоса за кандидатов можно будет как очно, так и онлайн.

https://ria.ru/20230909/yavka-1895139894.html

московская область (подмосковье)

истра

егорьевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

единый день голосования в россии — 2023, московская область (подмосковье), истра, егорьевск