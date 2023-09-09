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Путин: власти Москвы превзошли планы развития транспортного комплекса - РИА Новости, 09.09.2023
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14:27 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/plany-1895186999.html
Путин: власти Москвы превзошли планы развития транспортного комплекса
Путин: власти Москвы превзошли планы развития транспортного комплекса - РИА Новости, 09.09.2023
Путин: власти Москвы превзошли планы развития транспортного комплекса
Строительство новых магистралей и развязок позволило, по сути, сформировать новый дорожный каркас Москвы, уже удалось превзойти намеченные в 2010 году планы... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T14:27
2023-09-09T14:27
владимир путин
москва
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Строительство новых магистралей и развязок позволило, по сути, сформировать новый дорожный каркас Москвы, уже удалось превзойти намеченные в 2010 году планы развития транспортного комплекса столицы, заявил президент РФ Владимир Путин на концерте по случаю Дня города в "Зарядье". Он отметил, что достижения Москвы действительно впечатляют и кардинально меняют представление о том, каким должен быть современный, комфортный и успешный мегаполис. Президент подчеркнул, что особое значение здесь имеет развитие транспортного комплекса. "Благодаря строительству многочисленных магистралей и развязок по сути был сформирован абсолютно новый дорожный каркас Москвы... Для развития транспортной системы Москвы сделаны и делаются просто гигантские шаги. И, что важно, они превзошли планы, которые мы делали с Сергеем Семеновичем (Собяниным - ред.) ещё в 2010 году, когда он впервые возглавил столицу России", - заявил президент РФ.
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владимир путин, москва
Владимир Путин, Москва
Путин: власти Москвы превзошли планы развития транспортного комплекса

Путин: в Москве превзошли планы 2010 года по развитию транспортного комплекса

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия движения по новым дорогам и по четвертому Московскому центральному диаметру
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия движения по новым дорогам и по четвертому Московскому центральному диаметру - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия движения по новым дорогам и по четвертому Московскому центральному диаметру
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Строительство новых магистралей и развязок позволило, по сути, сформировать новый дорожный каркас Москвы, уже удалось превзойти намеченные в 2010 году планы развития транспортного комплекса столицы, заявил президент РФ Владимир Путин на концерте по случаю Дня города в "Зарядье".
Он отметил, что достижения Москвы действительно впечатляют и кардинально меняют представление о том, каким должен быть современный, комфортный и успешный мегаполис. Президент подчеркнул, что особое значение здесь имеет развитие транспортного комплекса.
"Благодаря строительству многочисленных магистралей и развязок по сути был сформирован абсолютно новый дорожный каркас Москвы... Для развития транспортной системы Москвы сделаны и делаются просто гигантские шаги. И, что важно, они превзошли планы, которые мы делали с Сергеем Семеновичем (Собяниным - ред.) ещё в 2010 году, когда он впервые возглавил столицу России", - заявил президент РФ.
Путин и Собянин на открытии новых транспортных артерий Москвы - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Путин и Собянин открыли новые транспортные артерии в Москве
Вчера, 12:56
 
Владимир ПутинМосква
 
 
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