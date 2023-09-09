https://ria.ru/20230909/plany-1895186999.html

Путин: власти Москвы превзошли планы развития транспортного комплекса

Путин: власти Москвы превзошли планы развития транспортного комплекса - РИА Новости, 09.09.2023

Путин: власти Москвы превзошли планы развития транспортного комплекса

Строительство новых магистралей и развязок позволило, по сути, сформировать новый дорожный каркас Москвы, уже удалось превзойти намеченные в 2010 году планы... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T14:27

2023-09-09T14:27

2023-09-09T14:27

владимир путин

москва

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Строительство новых магистралей и развязок позволило, по сути, сформировать новый дорожный каркас Москвы, уже удалось превзойти намеченные в 2010 году планы развития транспортного комплекса столицы, заявил президент РФ Владимир Путин на концерте по случаю Дня города в "Зарядье". Он отметил, что достижения Москвы действительно впечатляют и кардинально меняют представление о том, каким должен быть современный, комфортный и успешный мегаполис. Президент подчеркнул, что особое значение здесь имеет развитие транспортного комплекса. "Благодаря строительству многочисленных магистралей и развязок по сути был сформирован абсолютно новый дорожный каркас Москвы... Для развития транспортной системы Москвы сделаны и делаются просто гигантские шаги. И, что важно, они превзошли планы, которые мы делали с Сергеем Семеновичем (Собяниным - ред.) ещё в 2010 году, когда он впервые возглавил столицу России", - заявил президент РФ.

https://ria.ru/20230909/moskva-1895167730.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, москва