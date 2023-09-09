https://ria.ru/20230909/plany-1895179691.html

Россия идет вперед и осуществляет все свои планы, заявил Путин

Россия идет вперед и осуществляет все свои планы, заявил Путин - РИА Новости, 09.09.2023

Россия идет вперед и осуществляет все свои планы, заявил Путин

Россия, несмотря на множество вызовов, идет вперед и осуществляет все свои планы, никакие программы не сокращены, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T13:56

2023-09-09T13:56

2023-09-09T13:56

россия

владимир путин

зарядье

политика

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия, несмотря на множество вызовов, идет вперед и осуществляет все свои планы, никакие программы не сокращены, заявил президент РФ Владимир Путин. В субботу президент поздравил москвичей с днем города, приехав на праздничный концерт в "Зарядье". Он отметил, что столица достойно отвечает на возникающие вызовы. "При этом ни на шаг не отступает от реализации своих масштабных программ развития. Я это хотел бы особо подчеркнуть. Так же, как и вся наша страна. У нас действительно много вызовов, которые мы преодолеваем. Но мы идем вперед, развиваемся, осуществляем все свои планы, ничего не сокращено", - заявил Путин.

https://ria.ru/20230909/putin-1895177681.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, зарядье, политика