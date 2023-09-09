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Россия идет вперед и осуществляет все свои планы, заявил Путин - РИА Новости, 09.09.2023
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13:56 09.09.2023
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Россия идет вперед и осуществляет все свои планы, заявил Путин
Россия идет вперед и осуществляет все свои планы, заявил Путин - РИА Новости, 09.09.2023
Россия идет вперед и осуществляет все свои планы, заявил Путин
Россия, несмотря на множество вызовов, идет вперед и осуществляет все свои планы, никакие программы не сокращены, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T13:56
2023-09-09T13:56
россия
владимир путин
зарядье
политика
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия, несмотря на множество вызовов, идет вперед и осуществляет все свои планы, никакие программы не сокращены, заявил президент РФ Владимир Путин. В субботу президент поздравил москвичей с днем города, приехав на праздничный концерт в "Зарядье". Он отметил, что столица достойно отвечает на возникающие вызовы. "При этом ни на шаг не отступает от реализации своих масштабных программ развития. Я это хотел бы особо подчеркнуть. Так же, как и вся наша страна. У нас действительно много вызовов, которые мы преодолеваем. Но мы идем вперед, развиваемся, осуществляем все свои планы, ничего не сокращено", - заявил Путин.
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россия, владимир путин, зарядье, политика
Россия, Владимир Путин, Зарядье, Политика
Россия идет вперед и осуществляет все свои планы, заявил Путин

Путин: Россия, несмотря на множество вызовов, осуществляет все свои планы

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия, несмотря на множество вызовов, идет вперед и осуществляет все свои планы, никакие программы не сокращены, заявил президент РФ Владимир Путин.
В субботу президент поздравил москвичей с днем города, приехав на праздничный концерт в "Зарядье". Он отметил, что столица достойно отвечает на возникающие вызовы.
"При этом ни на шаг не отступает от реализации своих масштабных программ развития. Я это хотел бы особо подчеркнуть. Так же, как и вся наша страна. У нас действительно много вызовов, которые мы преодолеваем. Но мы идем вперед, развиваемся, осуществляем все свои планы, ничего не сокращено", - заявил Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Путин поздравил москвичей с открытием новых транспортных развязок
Вчера, 13:38
 
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