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Киев: Япония готова к переговорам по гарантиям безопасности для Украины - РИА Новости, 09.09.2023
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16:54 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/peregovory-1895211411.html
Киев: Япония готова к переговорам по гарантиям безопасности для Украины
Киев: Япония готова к переговорам по гарантиям безопасности для Украины - РИА Новости, 09.09.2023
Киев: Япония готова к переговорам по гарантиям безопасности для Украины
Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Япония готова к двусторонним переговорам по гарантиям безопасности для Украины, они скоро начнутся. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T16:54
2023-09-09T16:54
в мире
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владимир зеленский
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Япония готова к двусторонним переговорам по гарантиям безопасности для Украины, они скоро начнутся. "Япония четко высказала президенту Украины готовность предметно начать переговоры о двустороннем соглашении по гарантиям безопасности. Очень скоро начнется первый раунд таких консультаций, о чем договорились сегодня", - сказал Жовква в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, на данный момент 28 стран присоединились к декларации по гарантиям безопасности для Украины. Он рассчитывает, что первые двусторонние договоры будут заключены до конца года. Страны G7 в последний день саммита НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, которая предусматривает заключение двусторонних соглашений о военной поддержке Киева, а также планы на случай нового конфликта с Россией. Сколько времени потребуется на реализацию этих рамочных договоренностей, в документе не указывается. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. В конце августа, комментируя переговоры по гарантиям безопасности для Киева, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что суть данного процесса не ясна, в нем не упоминаются озабоченности России, а без ее участия решение подобных вопросов будет однобоким.
https://ria.ru/20230909/pomosch-1895180473.html
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в мире, украина, владимир зеленский, g7, нато, киев, цены на нефть, россия, дмитрий песков
В мире, Украина, Владимир Зеленский, G7, НАТО, Киев, Цены на нефть, Россия, Дмитрий Песков
Киев: Япония готова к переговорам по гарантиям безопасности для Украины

Жовква: Япония готова к переговорам по гарантиям безопасности для Украины

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Япония готова к двусторонним переговорам по гарантиям безопасности для Украины, они скоро начнутся.
«
"Япония четко высказала президенту Украины готовность предметно начать переговоры о двустороннем соглашении по гарантиям безопасности. Очень скоро начнется первый раунд таких консультаций, о чем договорились сегодня", - сказал Жовква в эфире всеукраинского телемарафона.
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
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По его словам, на данный момент 28 стран присоединились к декларации по гарантиям безопасности для Украины. Он рассчитывает, что первые двусторонние договоры будут заключены до конца года.
Страны G7 в последний день саммита НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, которая предусматривает заключение двусторонних соглашений о военной поддержке Киева, а также планы на случай нового конфликта с Россией. Сколько времени потребуется на реализацию этих рамочных договоренностей, в документе не указывается. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.
В конце августа, комментируя переговоры по гарантиям безопасности для Киева, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что суть данного процесса не ясна, в нем не упоминаются озабоченности России, а без ее участия решение подобных вопросов будет однобоким.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев принимает участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, на мемориальном комплексе Площадь Славы в Южно-Сахалинске. 3 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
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