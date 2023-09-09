https://ria.ru/20230909/peregovory-1895211411.html

Киев: Япония готова к переговорам по гарантиям безопасности для Украины

Киев: Япония готова к переговорам по гарантиям безопасности для Украины - РИА Новости, 09.09.2023

Киев: Япония готова к переговорам по гарантиям безопасности для Украины

Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Япония готова к двусторонним переговорам по гарантиям безопасности для Украины, они скоро начнутся. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T16:54

2023-09-09T16:54

2023-09-09T16:54

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Япония готова к двусторонним переговорам по гарантиям безопасности для Украины, они скоро начнутся. "Япония четко высказала президенту Украины готовность предметно начать переговоры о двустороннем соглашении по гарантиям безопасности. Очень скоро начнется первый раунд таких консультаций, о чем договорились сегодня", - сказал Жовква в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, на данный момент 28 стран присоединились к декларации по гарантиям безопасности для Украины. Он рассчитывает, что первые двусторонние договоры будут заключены до конца года. Страны G7 в последний день саммита НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, которая предусматривает заключение двусторонних соглашений о военной поддержке Киева, а также планы на случай нового конфликта с Россией. Сколько времени потребуется на реализацию этих рамочных договоренностей, в документе не указывается. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. В конце августа, комментируя переговоры по гарантиям безопасности для Киева, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что суть данного процесса не ясна, в нем не упоминаются озабоченности России, а без ее участия решение подобных вопросов будет однобоким.

https://ria.ru/20230909/pomosch-1895180473.html

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