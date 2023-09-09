https://ria.ru/20230909/osvobozhdenie-1895196590.html

Путин поздравил жителей Смоленщины с 80-летием освобождения от нацистов

Путин поздравил жителей Смоленщины с 80-летием освобождения от нацистов - РИА Новости, 09.09.2023

Путин поздравил жителей Смоленщины с 80-летием освобождения от нацистов

Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Смоленской области с 80-летием освобождения от нацистов. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T15:16

2023-09-09T15:16

2023-09-09T15:16

общество

смоленск

владимир путин

смоленская область

россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Смоленской области с 80-летием освобождения от нацистов. "Хочу воспользоваться случаем и поздравить всех жителей области с 80-летием освобождения Смоленщины от нацистских оккупантов, а также с 1160-летием Смоленска, который так же отмечается в этом году", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Смоленской области. Он отметил, что Смоленск всегда играл огромную роль в истории страны. "Все мы хорошо знаем и гордимся тем, какую огромную роль в истории всегда играл Смоленск, город-герой, щит России", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230909/smolensk-1895195722.html

https://ria.ru/20230909/suverenitet-1895181288.html

смоленск

смоленская область

россия

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общество, смоленск, владимир путин, смоленская область, россия