СМИ: СБУ организовали атаку на избирательный штаб в Запорожской области
УНН: СБУ организовали атаку БПЛА на избирательный штаб в Запорожской области
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Атака дронов на избирательный штаб в селе Скельки Васильевского района Запорожской области была организована СБУ, передает украинское издании УНН со ссылкой на источники в этом украинском ведомстве.
Выборы в России в большинстве регионов, в том числе в Запорожской области, идут три дня, начиная с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября.
Как утверждает УНН, "украинские дроны-камикадзе атаковали штаб в селе Скельки Васильевского района", где, как утверждается, хранились избирательные бюллетени и документы. "Атака привела к взрыву и пожару. Атаку осуществила Служба безопасности Украины", - отмечается в сообщении.
Ранее замначальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий признал, что Киев использует методики НАТО для атак по России. Российские военные и власти неоднократно отмечали, что украинские спецслужбы, в числе которых и ГУР, используют террористические методы. Глава ГУР Кирилл Буданов заявлял о причастности Киева к терактам против известных россиян. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала высказывания Буданов терроризмом.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.