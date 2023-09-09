https://ria.ru/20230909/obstrely-1895151172.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 09.09.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска выпустили 14 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T09:59

2023-09-09T09:59

2023-09-09T09:59

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 14 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.15 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 08.55 - населенный пункт Семёновка - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 09.35 - населенный пункт Семёновка - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. По данным ведомства, в 08.55 и 09.35 мск украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров. В 09.35 украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230908/obstrel-1895092980.html

https://ria.ru/20230904/postradavshiy-1894180433.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецк, макеевка, донецкая народная республика