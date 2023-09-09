https://ria.ru/20230909/obstrel-1895120955.html

Украинские войска за сутки 39 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 39 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 09.09.2023

Украинские войска за сутки 39 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 39 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 141 боеприпас, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T00:40

2023-09-09T00:40

2023-09-09T00:40

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 39 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 141 боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 39 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 27 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском 11 обстрелов из артиллерии 152 и 122 миллиметра. На ясиноватском один обстрел из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Как отмечает ведомство, всего украинские войска выпустили 141 различный боеприпас. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели женщины в Кировском районе Донецка, а также о ранении семи мирных жителей в Петровском, Куйбышевском районах Донецка и Александровке. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 92 обстрела.

https://ria.ru/20230908/obstrel-1895092980.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк