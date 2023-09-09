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Московский штаб наблюдателей рассмотрел 172 обращения за 8 сентября
Московский штаб наблюдателей рассмотрел 172 обращения за 8 сентября - РИА Новости, 09.09.2023
Московский штаб наблюдателей рассмотрел 172 обращения за 8 сентября
Всего 172 обращения рассмотрено общественным штабом по наблюдению за выборами на голосовании в Москве за вчерашний день, в основном они касались организационных РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T11:26
2023-09-09T11:26
2023-09-09T11:26
единый день голосования в россии — 2023
москва
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Всего 172 обращения рассмотрено общественным штабом по наблюдению за выборами на голосовании в Москве за вчерашний день, в основном они касались организационных вопросов, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году Вадим Ковалев. "Сто семьдесят два обращения нашим штабом рассмотрено за вчерашний день. Они у нас в основном касались организационных вопросов - 81 сообщение, юридические вопросы -15 сообщений, техническая поддержка - 45 сообщений, ну и другие вопросы - 31", - заявил он. Ковалев отметил, что зачастую обращения были связаны с терминалами электронного голосования. "Всегда появляется что-то новое, незнакомое, появляются вопросы. Конечно, приходится рассказывать, что это такое", - подчеркнул он. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единый день голосования в россии — 2023, москва
Единый день голосования в России — 2023, Москва
Московский штаб наблюдателей рассмотрел 172 обращения за 8 сентября
Штаб наблюдателей за выборами в Москве рассмотрел 172 обращения за 8 сентября
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Всего 172 обращения рассмотрено общественным штабом по наблюдению за выборами на голосовании в Москве за вчерашний день, в основном они касались организационных вопросов, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году Вадим Ковалев.
"Сто семьдесят два обращения нашим штабом рассмотрено за вчерашний день. Они у нас в основном касались организационных вопросов - 81 сообщение, юридические вопросы -15 сообщений, техническая поддержка - 45 сообщений, ну и другие вопросы - 31", - заявил он.
Ковалев отметил, что зачастую обращения были связаны с терминалами электронного голосования.
"Всегда появляется что-то новое, незнакомое, появляются вопросы. Конечно, приходится рассказывать, что это такое", - подчеркнул он.
Выборы в России
в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы
по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР
, ЛНР
, Запорожской и Херсонской областях
. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО)
.
Собянин проголосовал на выборах мэра Москвы онлайн