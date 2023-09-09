https://ria.ru/20230909/nefteyugansk-1895158586.html

В ХМАО полуторагодовалый ребенок погиб, выпав с 15 этажа

В ХМАО полуторагодовалый ребенок погиб, выпав с 15 этажа - РИА Новости, 09.09.2023

В ХМАО полуторагодовалый ребенок погиб, выпав с 15 этажа

Полуторагодовалый ребенок погиб, выпав с 15 этажа в Нефтеюганске в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T11:15

2023-09-09T11:15

2023-09-09T11:15

ханты-мансийский автономный округ

происшествия

нефтеюганск

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Полуторагодовалый ребенок погиб, выпав с 15 этажа в Нефтеюганске в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД. "Выпал вчера около семи часов вечера", – сказала собеседница агентства. Как пояснили в полиции, ребенок выпал из окна сам. "На кухне диван прямо под окном стоит, мать вышла на пару минут из кухни, вернулась, а ребенка нет. Она сразу поняла, что случилось", – добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230902/rebenok-1893805619.html

ханты-мансийский автономный округ

нефтеюганск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ханты-мансийский автономный округ, происшествия, нефтеюганск