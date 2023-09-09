https://ria.ru/20230909/nefteyugansk-1895158586.html
В ХМАО полуторагодовалый ребенок погиб, выпав с 15 этажа
В ХМАО полуторагодовалый ребенок погиб, выпав с 15 этажа - РИА Новости, 09.09.2023
В ХМАО полуторагодовалый ребенок погиб, выпав с 15 этажа
Полуторагодовалый ребенок погиб, выпав с 15 этажа в Нефтеюганске в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T11:15
2023-09-09T11:15
2023-09-09T11:15
ханты-мансийский автономный округ
происшествия
нефтеюганск
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Полуторагодовалый ребенок погиб, выпав с 15 этажа в Нефтеюганске в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД. "Выпал вчера около семи часов вечера", – сказала собеседница агентства. Как пояснили в полиции, ребенок выпал из окна сам. "На кухне диван прямо под окном стоит, мать вышла на пару минут из кухни, вернулась, а ребенка нет. Она сразу поняла, что случилось", – добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230902/rebenok-1893805619.html
ханты-мансийский автономный округ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ханты-мансийский автономный округ, происшествия, нефтеюганск
Ханты-Мансийский автономный округ, Происшествия, Нефтеюганск
В ХМАО полуторагодовалый ребенок погиб, выпав с 15 этажа
В Нефтеюганске полуторагодовалый ребенок погиб, выпав с 15 этажа
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Полуторагодовалый ребенок погиб, выпав с 15 этажа в Нефтеюганске в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
"Выпал вчера около семи часов вечера", – сказала собеседница агентства.
Как пояснили в полиции, ребенок выпал из окна сам. "На кухне диван прямо под окном стоит, мать вышла на пару минут из кухни, вернулась, а ребенка нет. Она сразу поняла, что случилось", – добавили в пресс-службе.
В Приморье ребенок упал в тепловую камеру и получил ожог