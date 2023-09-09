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В ЛДПР заявили о нападении на машину партии в Красноярске
В ЛДПР заявили о нападении на машину партии в Красноярске - РИА Новости, 09.09.2023
В ЛДПР заявили о нападении на машину партии в Красноярске
В ЛДПР заявили, что в Красноярске произошло нападение на машину партии, из авто не выпускали ее активистов, один из злоумышленников проколол колеса ножом,... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T16:50
2023-09-09T16:50
2023-09-09T16:50
происшествия
красноярск
лдпр
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В ЛДПР заявили, что в Красноярске произошло нападение на машину партии, из авто не выпускали ее активистов, один из злоумышленников проколол колеса ножом, сообщается в телеграм-канале ЛДПР. "В Красноярске произошло нападение на машину ЛДПР. Двое злоумышленников держали дверь "Газели", не выпуская из неё активистов партии, а третий колол ножом колёса", — говорится в сообщении. Машина была выведена из строя на несколько часов, работа представителей партии "оказалась парализована", уточняется в там. В ЛДПР заявили, что написано заявление в полицию, оперативная группа провела осмотр места преступления, сняла отпечатки пальцев.
красноярск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск, лдпр
Происшествия, Красноярск, ЛДПР
В ЛДПР заявили о нападении на машину партии в Красноярске
В ЛДПР заявили, что в Красноярске произошло нападение на автомобиль партии