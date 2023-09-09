https://ria.ru/20230909/napadenie-1895211216.html

В ЛДПР заявили о нападении на машину партии в Красноярске

В ЛДПР заявили о нападении на машину партии в Красноярске - РИА Новости, 09.09.2023

В ЛДПР заявили о нападении на машину партии в Красноярске

В ЛДПР заявили, что в Красноярске произошло нападение на машину партии, из авто не выпускали ее активистов, один из злоумышленников проколол колеса ножом,... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T16:50

2023-09-09T16:50

2023-09-09T16:50

происшествия

красноярск

лдпр

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В ЛДПР заявили, что в Красноярске произошло нападение на машину партии, из авто не выпускали ее активистов, один из злоумышленников проколол колеса ножом, сообщается в телеграм-канале ЛДПР. "В Красноярске произошло нападение на машину ЛДПР. Двое злоумышленников держали дверь "Газели", не выпуская из неё активистов партии, а третий колол ножом колёса", — говорится в сообщении. Машина была выведена из строя на несколько часов, работа представителей партии "оказалась парализована", уточняется в там. В ЛДПР заявили, что написано заявление в полицию, оперативная группа провела осмотр места преступления, сняла отпечатки пальцев.

красноярск

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, красноярск, лдпр