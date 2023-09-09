https://ria.ru/20230909/nablyudenie-1895166101.html

Памфилова пригласила зарубежных наблюдателей на президентские выборы

Памфилова пригласила зарубежных наблюдателей на президентские выборы - РИА Новости, 09.09.2023

Памфилова пригласила зарубежных наблюдателей на президентские выборы

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памилова пригласила принять участие в наблюдении за выборами президента РФ зарубежных экспертов, в том числе... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T12:24

2023-09-09T12:24

2023-09-09T12:24

единый день голосования в россии — 2023

элла памфилова

россия

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памилова пригласила принять участие в наблюдении за выборами президента РФ зарубежных экспертов, в том числе тех, которые работают сейчас в ДНР и ЛНР. Памфилова также пригласила к наблюдению на выборах президента РФ международных экспертов, которые находятся в Херсонской и Запорожской областях. "Я заранее приглашаю вас, если вы выразите такое пожелание, приехать к нам в качестве международных наблюдателей на выборы президента, которые состоятся в марте будущего года. И поучаствовать в международной конференции по электоральным современным процессам, которая будет проходить в это же время", - сообщила Памфилова на брифинге, обращаясь к международным экспертам. Затем Памфилова поблагодарила международных экспертов, которые приехали на выборы в новые регионы. "Мы будем очень рады видеть вас на выборах президента, если вы изъявите такое желание", - повторила Памфилова. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230909/nablyudatel-1895161980.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

единый день голосования в россии — 2023, элла памфилова, россия