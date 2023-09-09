https://ria.ru/20230909/nablyudateli-1895179541.html

Балицкий поблагодарил международных наблюдателей за смелость

Балицкий поблагодарил международных наблюдателей за смелость - РИА Новости, 09.09.2023

Балицкий поблагодарил международных наблюдателей за смелость

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий поблагодарил в телеграм-канале международных наблюдателей, работающих в регионе, за смелость и искреннее... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T13:54

2023-09-09T13:54

2023-09-09T13:54

единый день голосования в россии — 2023

запорожская область

евгений балицкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий поблагодарил в телеграм-канале международных наблюдателей, работающих в регионе, за смелость и искреннее желание показать весь процесс выборов объективно и открыто. Ранее сообщалось, что международные иностранные наблюдатели прибыли в регион в пятницу, им обеспечена безопасность. "Я благодарен международным наблюдателям за смелость прибыть к нам и искреннюю заинтересованность показать весь процесс выборов объективно и открыто. Мы, со своей стороны, обеспечили международных наблюдателей всеми необходимыми средствами защиты, так как мы учитываем и готовы к любым провокациям недоброжелателей", - написал Балицкий.Он уточнил, что в регионе работали наблюдатели из Аргентины, Испании, США, Германии, Сербии, Словакии и Мексики. "Это журналисты, общественные деятели, правозащитники, которые фиксируют ход голосования, лично видят, что процесс голосования организован открыто", - подчеркнул Балицкий. Местные выборы впервые проходят в Запорожской области как регионе РФ. На них избирают заксобрание и органы местного самоуправления. Досрочное голосование в регионе стартовало 31 августа и продлится до 10 сентября включительно.

https://ria.ru/20230909/nablyudenie-1895166101.html

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

единый день голосования в россии — 2023, запорожская область, евгений балицкий