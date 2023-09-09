https://ria.ru/20230909/nablyudateli-1895160065.html

В Подмосковье рассказали о наблюдении за участками во второй день выборов

В Подмосковье рассказали о наблюдении за участками во второй день выборов - РИА Новости, 09.09.2023

В Подмосковье рассказали о наблюдении за участками во второй день выборов

Общественные наблюдатели от общественной палаты Подмосковья вышли на все избирательные участки на второй день выборов, сообщила первый зампредседателя... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T11:34

2023-09-09T11:34

2023-09-09T11:34

единый день голосования в россии — 2023

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Общественные наблюдатели от общественной палаты Подмосковья вышли на все избирательные участки на второй день выборов, сообщила первый зампредседателя общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева. "Сегодня второй день. Сегодня так же, как и вчера, наши наблюдатели вышли на избирательные участки в полном объёме, практически все 100%. Хочу сказать, что, анализируя вчерашний день, настроение у всех хорошее, бодрое, позитивное", - отметила Дмитриева в ходе брифинга с журналистами. Она прокомментировала РИА Новости, почему на участки наблюдатели вышли не в полном составе, а "практически все 100%" - причиной стал человеческий фактор и болезнь некоторых наблюдателей, однако это не помешало работе всех открытых УИКов. "Человеческий фактор. У нас есть несколько случаев того, что человек должен выйти сегодня в качестве общественного наблюдателя на избирательный участок, но там температура под 39, и ввиду того, что нас на один избирательный участок может быть зарегистрировано до трех человек от субъекта общественного контроля, и вот сейчас просто этого наблюдателя мы меняем на другого наблюдателя, который также зарегистрирован на этом участке", - добавила Дмитриева РИА Новости.

https://ria.ru/20230909/aktivnost-1895155969.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

единый день голосования в россии — 2023, московская область (подмосковье)