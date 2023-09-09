https://ria.ru/20230909/nablyudatel-1895194707.html

Наблюдатель из Африки выразил восхищение выборами в Херсонской области

Наблюдатель из Африки выразил восхищение выборами в Херсонской области - РИА Новости, 09.09.2023

Наблюдатель из Африки выразил восхищение выборами в Херсонской области

Международный наблюдатель из Мозамбика Дарио Камал признался, что был в шоке в хорошем смысле этого слова от ситуации в Херсонской области, которая возвращается РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T14:59

2023-09-09T14:59

2023-09-09T14:59

единый день голосования в россии — 2023

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Международный наблюдатель из Мозамбика Дарио Камал признался, что был в шоке в хорошем смысле этого слова от ситуации в Херсонской области, которая возвращается к мирной жизни, в составе России, по его словам, регион ждет хорошее будущее. Группа международных наблюдателей из различных стран посетила избирательные участки в Херсонской области. В их составе представители Нидерландов, Бразилии, Мозамбика, Исландии, Индии, Испании. "Я был просто в шоке в хорошем смысле, потому что видел украинцев и русских вместе, как они нормально относятся друг к другу, а не как западные СМИ говорят обычно… Там спокойно, тихо, люди начинают заниматься своей жизнью нормальной, сельским хозяйством - в России есть хороший, замечательный потенциал. Я вижу хорошее будущее для этой страны и этого региона", - заявил Камал РИА Новости. По его словам, на избирательных участках царит праздничная атмосфера, люди идут на выборы по зову сердца. "Голосовали замечательно, без нарушений, ничего плохого я сказать не могу. Люди сами голосовали, они сами делали свой выбор, никто их не трогал", - сказал наблюдатель. По его словам, избирательный процесс организован на должном уровне. Местные выборы впервые проходят в Херсонской области, как субъекте РФ. На них избирают областную думу и органы местного самоуправления. Голосование продлится до 10-го сентября включительно. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230909/saldo-1895182041.html

https://ria.ru/20230909/nablyudatel-1895161980.html

херсонская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

единый день голосования в россии — 2023, херсонская область