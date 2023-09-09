https://ria.ru/20230909/nablyudatel-1895194707.html
Наблюдатель из Африки выразил восхищение выборами в Херсонской области
Наблюдатель из Африки выразил восхищение выборами в Херсонской области - РИА Новости, 09.09.2023
Наблюдатель из Африки выразил восхищение выборами в Херсонской области
Международный наблюдатель из Мозамбика Дарио Камал признался, что был в шоке в хорошем смысле этого слова от ситуации в Херсонской области, которая возвращается РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T14:59
2023-09-09T14:59
2023-09-09T14:59
единый день голосования в россии — 2023
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Международный наблюдатель из Мозамбика Дарио Камал признался, что был в шоке в хорошем смысле этого слова от ситуации в Херсонской области, которая возвращается к мирной жизни, в составе России, по его словам, регион ждет хорошее будущее. Группа международных наблюдателей из различных стран посетила избирательные участки в Херсонской области. В их составе представители Нидерландов, Бразилии, Мозамбика, Исландии, Индии, Испании. "Я был просто в шоке в хорошем смысле, потому что видел украинцев и русских вместе, как они нормально относятся друг к другу, а не как западные СМИ говорят обычно… Там спокойно, тихо, люди начинают заниматься своей жизнью нормальной, сельским хозяйством - в России есть хороший, замечательный потенциал. Я вижу хорошее будущее для этой страны и этого региона", - заявил Камал РИА Новости. По его словам, на избирательных участках царит праздничная атмосфера, люди идут на выборы по зову сердца. "Голосовали замечательно, без нарушений, ничего плохого я сказать не могу. Люди сами голосовали, они сами делали свой выбор, никто их не трогал", - сказал наблюдатель. По его словам, избирательный процесс организован на должном уровне. Местные выборы впервые проходят в Херсонской области, как субъекте РФ. На них избирают областную думу и органы местного самоуправления. Голосование продлится до 10-го сентября включительно. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230909/saldo-1895182041.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единый день голосования в россии — 2023, херсонская область
Единый день голосования в России — 2023, Херсонская область
Наблюдатель из Африки выразил восхищение выборами в Херсонской области
Наблюдатель из Африки: выборы в Херсонской области вызвали приятный шок
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Международный наблюдатель из Мозамбика Дарио Камал признался, что был в шоке в хорошем смысле этого слова от ситуации в Херсонской области, которая возвращается к мирной жизни, в составе России, по его словам, регион ждет хорошее будущее.
Группа международных наблюдателей из различных стран посетила избирательные участки в Херсонской области. В их составе представители Нидерландов, Бразилии, Мозамбика, Исландии, Индии, Испании.
"Я был просто в шоке в хорошем смысле, потому что видел украинцев и русских вместе, как они нормально относятся друг к другу, а не как западные СМИ говорят обычно… Там спокойно, тихо, люди начинают заниматься своей жизнью нормальной, сельским хозяйством - в России есть хороший, замечательный потенциал. Я вижу хорошее будущее для этой страны и этого региона", - заявил Камал РИА Новости.
По его словам, на избирательных участках царит праздничная атмосфера, люди идут на выборы по зову сердца.
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"Голосовали замечательно, без нарушений, ничего плохого я сказать не могу. Люди сами голосовали, они сами делали свой выбор, никто их не трогал", - сказал наблюдатель.
По его словам, избирательный процесс организован на должном уровне.
Местные выборы впервые проходят в Херсонской области, как субъекте РФ
. На них избирают областную думу и органы местного самоуправления. Голосование продлится до 10-го сентября включительно.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра
, включая Херсон
, остается под Украиной
.
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