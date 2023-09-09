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Путин и Собянин запустили пассажирское движение по МЦД-4
Путин и Собянин запустили пассажирское движение по МЦД-4 - РИА Новости, 09.09.2023
Путин и Собянин запустили пассажирское движение по МЦД-4
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в субботу по видеосвязи запустили пассажирское движение по четвертому Московскому центральному диаметру. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T13:18
2023-09-09T13:18
2023-09-09T13:18
общество
россия
москва
зеленоград
сергей собянин
владимир путин
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в субботу по видеосвязи запустили пассажирское движение по четвертому Московскому центральному диаметру. Московские центральные диаметры – это линии наземного метро. Сейчас действует уже три таких диаметра, пассажирское движение поездов на третьей линии, которая связала Зеленоград с подмосковным Раменским, запустили 17 августа. МЦД-4 пройдет от Апрелевки до Железнодорожной, а также свяжет семь центральных ж/д вокзалов столицы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский. Протяженность будущей линии наземного метро составит 86 километров с 37 остановочными пунктами. Пассажирам МЦД-4 будут доступны бесплатные пересадки на метро, МЦК и другие диаметры.
https://ria.ru/20230909/diametr-1895172233.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, россия, москва, зеленоград, сергей собянин, владимир путин, московское центральное кольцо (мцк)
Общество, Россия, Москва, Зеленоград, Сергей Собянин, Владимир Путин, Московское центральное кольцо (МЦК)
Путин и Собянин запустили пассажирское движение по МЦД-4
Путин и Собянин по видеосвязи дали старт пассажирскому движению по МЦД-4