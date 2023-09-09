https://ria.ru/20230909/mtsd-4-1895173671.html

Путин и Собянин запустили пассажирское движение по МЦД-4

Путин и Собянин запустили пассажирское движение по МЦД-4 - РИА Новости, 09.09.2023

Путин и Собянин запустили пассажирское движение по МЦД-4

Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в субботу по видеосвязи запустили пассажирское движение по четвертому Московскому центральному диаметру. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T13:18

2023-09-09T13:18

2023-09-09T13:18

общество

россия

москва

зеленоград

сергей собянин

владимир путин

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в субботу по видеосвязи запустили пассажирское движение по четвертому Московскому центральному диаметру. Московские центральные диаметры – это линии наземного метро. Сейчас действует уже три таких диаметра, пассажирское движение поездов на третьей линии, которая связала Зеленоград с подмосковным Раменским, запустили 17 августа. МЦД-4 пройдет от Апрелевки до Железнодорожной, а также свяжет семь центральных ж/д вокзалов столицы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский. Протяженность будущей линии наземного метро составит 86 километров с 37 остановочными пунктами. Пассажирам МЦД-4 будут доступны бесплатные пересадки на метро, МЦК и другие диаметры.

https://ria.ru/20230909/diametr-1895172233.html

россия

москва

зеленоград

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Варвара Скокшина

общество, россия, москва, зеленоград, сергей собянин, владимир путин, московское центральное кольцо (мцк)