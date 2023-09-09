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Киеву нужно как можно больше оружия, заявил новый министр обороны Украины - РИА Новости, 09.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:09 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/ministr-1895248963.html
Киеву нужно как можно больше оружия, заявил новый министр обороны Украины
Киеву нужно как можно больше оружия, заявил новый министр обороны Украины - РИА Новости, 09.09.2023
Киеву нужно как можно больше оружия, заявил новый министр обороны Украины
Новый министр обороны Украины Рустем Умеров на фоне безуспешного украинского наступления заявил, что украинским войскам уже сейчас нужно "как можно больше"... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T23:09
2023-09-09T23:09
специальная военная операция на украине
технологии
украина
россия
киев
рустем умеров
сергей лавров
владимир путин
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Новый министр обороны Украины Рустем Умеров на фоне безуспешного украинского наступления заявил, что украинским войскам уже сейчас нужно "как можно больше" оружия. &quot;Мы должны ввести новую философию отношения к нашим военным и обеспечить их всем необходимым – оружием, военной техникой, обмундированием, снаряжением, средствами индивидуальной защиты, питанием и медикаментами. Следующий приоритет - вооружение. Нам оно необходимо уже сейчас, как можно больше&quot;, - написал Умеров на своей странице в соцсети Facebook*.Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала "контрнаступа" ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230908/interpol-1895113847.html
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технологии, украина, россия, киев, рустем умеров, сергей лавров, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Украина, Россия, Киев, Рустем Умеров, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
Киеву нужно как можно больше оружия, заявил новый министр обороны Украины

Новый министр обороны Украины: Киеву уже сейчас нужно как можно больше оружия

© ANDRII NESTERENKOРустем Умеров
Рустем Умеров
© ANDRII NESTERENKO
Рустем Умеров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Новый министр обороны Украины Рустем Умеров на фоне безуспешного украинского наступления заявил, что украинским войскам уже сейчас нужно "как можно больше" оружия.
«

"Мы должны ввести новую философию отношения к нашим военным и обеспечить их всем необходимым – оружием, военной техникой, обмундированием, снаряжением, средствами индивидуальной защиты, питанием и медикаментами. Следующий приоритет - вооружение. Нам оно необходимо уже сейчас, как можно больше", - написал Умеров на своей странице в соцсети Facebook*.

Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Интерпол выразил беспокойство по поводу поставляемого Украине оружия
8 сентября, 22:37
Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала "контрнаступа" ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Зеленский пожаловался на замедление темпа боев и поставок оружия ВСУ
8 сентября, 17:57
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииУкраинаРоссияКиевРустем УмеровСергей ЛавровВладимир ПутинНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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