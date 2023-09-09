https://ria.ru/20230909/mask-1895154913.html
Маск объяснил, почему ограничил использование Starlink Киевом
Маск объяснил, почему ограничил использование Starlink Киевом - РИА Новости, 09.09.2023
Маск объяснил, почему ограничил использование Starlink Киевом
Американский предприниматель Илон Маск ограничил использование Киевом сервиса спутниковой связи Starlink для проведения атаки против России из желания "помочь... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T10:44
2023-09-09T10:44
2023-09-09T15:53
в мире
илон маск
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск ограничил использование Киевом сервиса спутниковой связи Starlink для проведения атаки против России из желания "помочь людям", объяснил он сам в X (бывшая соцсеть Twitter). "Я хочу помочь людям, а не убивать их", — отметил бизнесмен. Ранее Маск заявил, что условия использования сервиса спутниковой связи Starlink запрещают применять ее для наступательных военных действий, украинцы, которые просили ее включить для проведения атаки против России, пошли против запрета. Накануне CNN со ссылкой на отрывки из биографии Маска сообщил, что американский предприниматель велел ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и тем самым сорвал украинскую атаку на ВМФ России. По данным телеканала, бизнесмен был обеспокоен тем, что в ответ на "маленький Перл-Харбор" Россия якобы могла ответить ядерным оружием.Позже Маск опроверг сообщения о том, что в 2022 году ограничил работу сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма и сорвал атаку Киева. Он объяснил, что в действительности система не была активирована, но ее просили включить.В феврале Маск заявлял, что не допустит использования спутников Starlink для эскалации конфликта, который может привести к третьей мировой войне. Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время на орбите действуют около 4,2 тысячи аппаратов Starlink. SpaceX строит Starshield для правительства США, который похож на Starlink, но намного меньше его, поскольку ему не придется обслуживать миллионы пользователей. Эта система будет принадлежать и контролироваться правительством США.
https://ria.ru/20230908/mask-1894885982.html
https://ria.ru/20230909/sekret-1895134222.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, илон маск, украина, вооруженные силы украины
В мире, Илон Маск, Украина, Вооруженные силы Украины
Маск объяснил, почему ограничил использование Starlink Киевом
Маск заявил, что ограничил использование Starlink Киевом, пытаясь помочь людям
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.
Американский предприниматель Илон Маск ограничил использование Киевом сервиса спутниковой связи Starlink для проведения атаки против России из желания "помочь людям", объяснил он сам в X
(бывшая соцсеть Twitter).
«
"Я хочу помочь людям, а не убивать их", — отметил бизнесмен.
Ранее Маск заявил, что условия использования сервиса спутниковой связи Starlink запрещают применять ее для наступательных военных действий, украинцы, которые просили ее включить для проведения атаки против России, пошли против запрета.
Накануне CNN со ссылкой на отрывки из биографии Маска сообщил, что американский предприниматель велел ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и тем самым сорвал украинскую атаку на ВМФ России. По данным телеканала, бизнесмен был обеспокоен тем, что в ответ на "маленький Перл-Харбор" Россия якобы могла ответить ядерным оружием.
Илон Маск поднял мятеж против США
Позже Маск опроверг сообщения о том, что в 2022 году ограничил работу сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма и сорвал атаку Киева
. Он объяснил, что в действительности система не была активирована, но ее просили включить.
В феврале Маск заявлял, что не допустит использования спутников Starlink для эскалации конфликта, который может привести к третьей мировой войне.
Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время на орбите действуют около 4,2 тысячи аппаратов Starlink.
SpaceX
строит Starshield для правительства США
, который похож на Starlink, но намного меньше его, поскольку ему не придется обслуживать миллионы пользователей. Эта система будет принадлежать и контролироваться правительством США.
Маск объяснил, какой секрет США раскрыла Украина