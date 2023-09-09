https://ria.ru/20230909/kupyanskoe-1895170549.html

ВС России улучшили тактическое положение на Купянском направлении

ВС России улучшили тактическое положение на Купянском направлении - РИА Новости, 09.09.2023

ВС России улучшили тактическое положение на Купянском направлении

Украинские военнослужащие за неделю потеряли до 425 солдат на купянском направлении, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T13:01

2023-09-09T13:01

2023-09-09T13:03

россия

вооруженные силы украины

безопасность

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Украинские военнослужащие за неделю потеряли до 425 солдат на купянском направлении, сообщили в субботу в Минобороны РФ."За неделю на данном направлении отражено 22 атаки, в ходе которых противник потерял до 425 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 18 автомобилей и пикапов, а также 15 артиллерийских орудий", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на Купянском направлении российские подразделения "Западной" группировки войск ведением активных действий продолжали улучшение тактического положения в своих зонах ответственности.

https://ria.ru/20230909/atacms-1895167816.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность