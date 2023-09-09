https://ria.ru/20230909/kupyanskoe-1895170549.html
ВС России улучшили тактическое положение на Купянском направлении
ВС России улучшили тактическое положение на Купянском направлении - РИА Новости, 09.09.2023
ВС России улучшили тактическое положение на Купянском направлении
Украинские военнослужащие за неделю потеряли до 425 солдат на купянском направлении, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T13:01
2023-09-09T13:01
2023-09-09T13:03
россия
вооруженные силы украины
безопасность
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Украинские военнослужащие за неделю потеряли до 425 солдат на купянском направлении, сообщили в субботу в Минобороны РФ."За неделю на данном направлении отражено 22 атаки, в ходе которых противник потерял до 425 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 18 автомобилей и пикапов, а также 15 артиллерийских орудий", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на Купянском направлении российские подразделения "Западной" группировки войск ведением активных действий продолжали улучшение тактического положения в своих зонах ответственности.
https://ria.ru/20230909/atacms-1895167816.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
ВС России улучшили тактическое положение на Купянском направлении
Минобороны: ВС России улучшили тактическое положение на Купянском направлении
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Украинские военнослужащие за неделю потеряли до 425 солдат на купянском направлении, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"За неделю на данном направлении отражено 22 атаки, в ходе которых противник потерял до 425 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 18 автомобилей и пикапов, а также 15 артиллерийских орудий", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что на Купянском направлении российские подразделения "Западной" группировки войск ведением активных действий продолжали улучшение тактического положения в своих зонах ответственности.
Экс-глава ЦРУ призвал США поставить Украине ракеты ATACMS