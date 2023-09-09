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Время ожидания возможности покататься на "Солнце Москвы" превысило час
Время ожидания возможности покататься на "Солнце Москвы" превысило час - РИА Новости, 09.09.2023
Время ожидания возможности покататься на "Солнце Москвы" превысило час
Время ожидания возможности прокатиться на колесе обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ днем в субботу составляет более часа, сообщили в телеграм-канале "Солнца... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T15:20
2023-09-09T15:20
2023-09-09T15:20
общество
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Время ожидания возможности прокатиться на колесе обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ днем в субботу составляет более часа, сообщили в телеграм-канале "Солнца Москвы". "Желающих прокатиться - много. Пожалуйста, учитывайте это при планировании своего визита. На данный момент время ожидания на рейс составляет более часа", - отмечается в сообщении. По наблюдению корреспондента РИА Новости, на аттракцион растянулась длинная очередь. В сообщении добавляется, что на променаде "Солнца Москвы" проходят бесплатные активности, работают уютные кафе и рестораны.
https://ria.ru/20230909/putin-1895167963.html
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общество
Время ожидания возможности покататься на "Солнце Москвы" превысило час
Время ожидания возможности покататься на "Солнце Москвы" на ВДНХ превысило час