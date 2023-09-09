Рейтинг@Mail.ru
Время ожидания возможности покататься на "Солнце Москвы" превысило час - РИА Новости, 09.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/koleso-1895197369.html
Время ожидания возможности покататься на "Солнце Москвы" превысило час
Время ожидания возможности покататься на "Солнце Москвы" превысило час - РИА Новости, 09.09.2023
Время ожидания возможности покататься на "Солнце Москвы" превысило час
Время ожидания возможности прокатиться на колесе обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ днем в субботу составляет более часа, сообщили в телеграм-канале "Солнца... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T15:20
2023-09-09T15:20
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825871070_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_a4b1f06c5289a1b9569ed15f361a35f8.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Время ожидания возможности прокатиться на колесе обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ днем в субботу составляет более часа, сообщили в телеграм-канале "Солнца Москвы". "Желающих прокатиться - много. Пожалуйста, учитывайте это при планировании своего визита. На данный момент время ожидания на рейс составляет более часа", - отмечается в сообщении. По наблюдению корреспондента РИА Новости, на аттракцион растянулась длинная очередь. В сообщении добавляется, что на променаде "Солнца Москвы" проходят бесплатные активности, работают уютные кафе и рестораны.
https://ria.ru/20230909/putin-1895167963.html
https://ria.ru/20230908/den-1895096380.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825871070_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_c209d3975a63f51bf82b9d081c3d6537.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Общество
Время ожидания возможности покататься на "Солнце Москвы" превысило час

Время ожидания возможности покататься на "Солнце Москвы" на ВДНХ превысило час

© РИА Новости / Максим БлиновСамое большое колесо обозрения в Европе "Солнце Москвы"
Самое большое колесо обозрения в Европе Солнце Москвы - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Самое большое колесо обозрения в Европе "Солнце Москвы" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Время ожидания возможности прокатиться на колесе обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ днем в субботу составляет более часа, сообщили в телеграм-канале "Солнца Москвы".
«
"Желающих прокатиться - много. Пожалуйста, учитывайте это при планировании своего визита. На данный момент время ожидания на рейс составляет более часа", - отмечается в сообщении.
Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Поздравление Путина москвичам с Днем города
Вчера, 13:27
По наблюдению корреспондента РИА Новости, на аттракцион растянулась длинная очередь.
В сообщении добавляется, что на променаде "Солнца Москвы" проходят бесплатные активности, работают уютные кафе и рестораны.
Сотрудники ОМОНа на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
В мэрии Москвы рассказали о количестве правоохранителей на День города
8 сентября, 20:05
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала