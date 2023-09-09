https://ria.ru/20230909/khabarovsk-1895158824.html

Первый студенческий турнир по международным переговорам прошел в Хабаровске

Первый студенческий турнир по международным переговорам прошел в Хабаровске - РИА Новости, 09.09.2023

Первый студенческий турнир по международным переговорам прошел в Хабаровске

В Хабаровске состоялся первый студенческий турнир по международным переговорам, участие в нем приняли студенческие команды 3 российских и 3 китайских вузов... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T11:20

2023-09-09T11:20

2023-09-09T11:20

экономика

россия

китай

хабаровский край

дмитрий чернышенко

чжан ханьхуэй

вероника никишина

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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. В Хабаровске состоялся первый студенческий турнир по международным переговорам, участие в нем приняли студенческие команды 3 российских и 3 китайских вузов. Мероприятие прошло в рамках V Дальневосточного форума предпринимателей, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)С приветственным словом к участникам турнира в видеоформате обратился вице-премьер правительства РФ, председатель российской части Межправительственной Российско-Китайской Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств Дмитрий Чернышенко."В рамках межправкомиссии мы работаем над тем, чтобы энергичный и содержательный диалог между нашими странами эффективно переходил в практическое русло, развивая взаимодействие по широкому диапазону направлений. Среди которых - развитие сотрудничества в образовательной и внешнеторговой сферах", – сказал Чернышенко."Я хотел бы подчеркнуть особую важность совместных усилий на стыке этих двух направлений, особенно под эгидой Российского экспортного центра и наших уважаемых коллег из Китайской Народной Республики. Статистика красноречиво свидетельствует о значительном росте торгового оборота между нашими странами – в течение первых семи месяцев 2023 года он вырос на 36,5% до более чем 134 миллиардов долларов. И в дальнейшем мы видим блестящие перспективы развития торговых взаимоотношений", - добавил он.Вице-премьер призвал рассматривать формат прошедшего пилотного турнира между командами китайских и российских университетов как перспективную площадку не только для развития межвузовского взаимодействия, но шире – как инструмент популяризации внешнеэкономической деятельности между Россией и КНР."Благодаря расширению и тиражированию практики проведения переговорных турниров будущие специалисты в сфере внешней торговли получат возможность лучше узнать друг друга, перенять ценные профессиональные навыки и сформировать устойчивую основу для новых партнерских взаимоотношений. Это будет способствовать продуктивной работе и укреплению связей между предпринимателями России и Китая, запуску большого количества перспективных проектов в разных экономических сферах", – сказал в свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй в своем обращении к участникам.В турнире участвовали шесть команд, по три команды из России и Китая. Каждая из шести команд провела три раунда переговоров со своими оппонентами по круговой системе. Оценивало работу команд жюри, сформированное из представителей российских и китайских компаний – действующих экспортеров, представителей Группы Российского экспортного центра и профильных органов власти Хабаровского края.Команда Пекинского университета иностранных языков и сборная вузов Хабаровского края показали лучшие результаты."Очень знаково, что в первом по-настоящему международном турнире Школы экспорта РЭЦ участвуют наши друзья из Китайской Народной Республики. Торговля России с Китаем действительно выходит на новые рубежи. Китай уже второе десятилетие является главным внешнеторговым партнером России. Перед нами стоят задачи по увеличению торгового оборота, и мы над этим работаем. В том числе и сегодня. Наш турнир, уверена, можно назвать еще одним мостиком межкультурных коммуникаций, который позволит лучше друг друга понять, научиться говорить на одном языке", – рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Участники нашего турнира – будущие специалисты в сфере ВЭД, поэтому турнир станет для ребят отличной возможностью попробовать свои навыки в ведении деловых переговоров со своими сверстниками, представителями другой культуры и ментальности. Это ценнейший опыт и хороший задел на дальнейшее развитие карьеры", – отметила генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алиса Никитина.Помимо международного студенческого турнира, для номинантов окружного этапа конкурса "Экспортер года", а также для заинтересованных предпринимателей Хабаровского края Школа экспорта РЭЦ провела мастер-класс "Особенности финансового планирования при экспорте", который был направлен на повышение финансовой грамотности экспортеров. Участники совместно со спикером разобрали практические кейсы, посвященные анализу финансовых рисков при экспорте, оценили целесообразность осуществления экспортной поставки в предложенных в кейсе условиях.V Дальневосточный форум предпринимателей собрал на своей площадке представителей бизнеса Дальневосточного федерального округа, объединения предпринимателей, федеральные министерства и ведомства, органы власти субъектов, органы местного самоуправления, банковские и страховые организации, институты развития бизнеса, компании с государственным участием и других участников.

https://ria.ru/20230909/kitay-1895139602.html

https://ria.ru/20230908/rost-1895044097.html

https://ria.ru/20230904/khabarovsk-1894023822.html

россия

китай

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, китай, хабаровский край, дмитрий чернышенко, чжан ханьхуэй, вероника никишина