https://ria.ru/20230909/indiya-1895136563.html

Индия выразила готовность помочь пострадавшему от землетрясения Марокко

Индия выразила готовность помочь пострадавшему от землетрясения Марокко - РИА Новости, 09.09.2023

Индия выразила готовность помочь пострадавшему от землетрясения Марокко

Индия готова оказать Марокко всю возможную помощь в связи с произошедшим там землетрясением, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T07:21

2023-09-09T07:21

2023-09-09T07:21

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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен – РИА Новости. Индия готова оказать Марокко всю возможную помощь в связи с произошедшим там землетрясением, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. "Чрезвычайно огорчен гибелью людей из-за землетрясения в Марокко. В этот трагический час мои мысли с народом Марокко. Соболезнования тем, кто потерял своих близких. Пусть раненые выздоровеют как можно скорее. Индия готова предложить Марокко всю возможную помощь в это трудное время", - написал он в соцсети X (бывший Twitter). Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 80 километрах от Марракеша. После него центр зафиксировал по меньшей мере четыре землетрясения магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3. Они произошли в период с 01.30 до 03.21 мск неподалеку от эпицентра более крупного землетрясения. Согласно последним данным, число погибших из-за землетрясения в Марокко возросло до 296, ранены 153 человека.

https://ria.ru/20230909/zemletryasenie-1895131704.html

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марокко, нарендра моди, индия, марракеш, в мире