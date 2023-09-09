https://ria.ru/20230909/gumpomosch-1895154118.html
Россия направила более 20 тонн помощи в Мьянму, пострадавшую от катаклизма
Россия направила более 20 тонн помощи в Мьянму, пострадавшую от катаклизма - РИА Новости, 09.09.2023
Россия направила более 20 тонн помощи в Мьянму, пострадавшую от катаклизма
Россия отправила в Мьянму более 20 тонн гуманитарной помощи населению страны, пострадавшему от последствий тропического циклона и наводнения, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T10:30
2023-09-09T10:30
2023-09-09T10:30
россия
мьянма
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия отправила в Мьянму более 20 тонн гуманитарной помощи населению страны, пострадавшему от последствий тропического циклона и наводнения, сообщили в МИД РФ. "МЧС России во взаимодействии с МИД России оказало гуманитарную помощь населению Республики Союз Мьянма, пострадавшему от последствий тропического циклона и наводнения. 9 сентября транспортным самолетом "Ил-76" МЧС России в Янгон доставлено более 20 тонн груза, в том числе продукты питания, предметы первой необходимости, палатки, а также оборудование для проведения спасательных операций и восстановительных работ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства. В МИД РФ отметили, что помощь республике призвана способствовать нормализации гуманитарной ситуации в стране и ликвидации последствий стихийного бедствия.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мьянма
Россия направила более 20 тонн помощи в Мьянму, пострадавшую от катаклизма
Россия направила более 20 тонн гумпомощи в Мьянму, пострадавшую от катаклизма
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.
Россия отправила в Мьянму более 20 тонн гуманитарной помощи населению страны, пострадавшему от последствий тропического циклона и наводнения, сообщили
в МИД РФ.
"МЧС России во взаимодействии с МИД России оказало гуманитарную помощь населению Республики Союз Мьянма, пострадавшему от последствий тропического циклона и наводнения. 9 сентября транспортным самолетом "Ил-76" МЧС России в Янгон доставлено более 20 тонн груза, в том числе продукты питания, предметы первой необходимости, палатки, а также оборудование для проведения спасательных операций и восстановительных работ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.
В МИД РФ отметили, что помощь республике призвана способствовать нормализации гуманитарной ситуации в стране и ликвидации последствий стихийного бедствия.
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