https://ria.ru/20230909/gumpomosch-1895154118.html

Россия направила более 20 тонн помощи в Мьянму, пострадавшую от катаклизма

Россия направила более 20 тонн помощи в Мьянму, пострадавшую от катаклизма - РИА Новости, 09.09.2023

Россия направила более 20 тонн помощи в Мьянму, пострадавшую от катаклизма

Россия отправила в Мьянму более 20 тонн гуманитарной помощи населению страны, пострадавшему от последствий тропического циклона и наводнения, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T10:30

2023-09-09T10:30

2023-09-09T10:30

россия

мьянма

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия отправила в Мьянму более 20 тонн гуманитарной помощи населению страны, пострадавшему от последствий тропического циклона и наводнения, сообщили в МИД РФ. "МЧС России во взаимодействии с МИД России оказало гуманитарную помощь населению Республики Союз Мьянма, пострадавшему от последствий тропического циклона и наводнения. 9 сентября транспортным самолетом "Ил-76" МЧС России в Янгон доставлено более 20 тонн груза, в том числе продукты питания, предметы первой необходимости, палатки, а также оборудование для проведения спасательных операций и восстановительных работ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства. В МИД РФ отметили, что помощь республике призвана способствовать нормализации гуманитарной ситуации в стране и ликвидации последствий стихийного бедствия.

https://ria.ru/20230905/aviasoobschenie-1894416868.html

россия

мьянма

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, мьянма