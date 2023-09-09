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Россия направила более 20 тонн помощи в Мьянму, пострадавшую от катаклизма - РИА Новости, 09.09.2023
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10:30 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/gumpomosch-1895154118.html
Россия направила более 20 тонн помощи в Мьянму, пострадавшую от катаклизма
Россия направила более 20 тонн помощи в Мьянму, пострадавшую от катаклизма - РИА Новости, 09.09.2023
Россия направила более 20 тонн помощи в Мьянму, пострадавшую от катаклизма
Россия отправила в Мьянму более 20 тонн гуманитарной помощи населению страны, пострадавшему от последствий тропического циклона и наводнения, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T10:30
2023-09-09T10:30
россия
мьянма
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия отправила в Мьянму более 20 тонн гуманитарной помощи населению страны, пострадавшему от последствий тропического циклона и наводнения, сообщили в МИД РФ. "МЧС России во взаимодействии с МИД России оказало гуманитарную помощь населению Республики Союз Мьянма, пострадавшему от последствий тропического циклона и наводнения. 9 сентября транспортным самолетом "Ил-76" МЧС России в Янгон доставлено более 20 тонн груза, в том числе продукты питания, предметы первой необходимости, палатки, а также оборудование для проведения спасательных операций и восстановительных работ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства. В МИД РФ отметили, что помощь республике призвана способствовать нормализации гуманитарной ситуации в стране и ликвидации последствий стихийного бедствия.
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россия, мьянма
Россия, Мьянма
Россия направила более 20 тонн помощи в Мьянму, пострадавшую от катаклизма

Россия направила более 20 тонн гумпомощи в Мьянму, пострадавшую от катаклизма

© AP PhotoНаводнение в Мьянме
Наводнение в Мьянме - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© AP Photo
Наводнение в Мьянме. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия отправила в Мьянму более 20 тонн гуманитарной помощи населению страны, пострадавшему от последствий тропического циклона и наводнения, сообщили в МИД РФ.
"МЧС России во взаимодействии с МИД России оказало гуманитарную помощь населению Республики Союз Мьянма, пострадавшему от последствий тропического циклона и наводнения. 9 сентября транспортным самолетом "Ил-76" МЧС России в Янгон доставлено более 20 тонн груза, в том числе продукты питания, предметы первой необходимости, палатки, а также оборудование для проведения спасательных операций и восстановительных работ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.
В МИД РФ отметили, что помощь республике призвана способствовать нормализации гуманитарной ситуации в стране и ликвидации последствий стихийного бедствия.
Храмы в Пагане, Мьянма - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Россия и Мьянма восстановили авиасообщение после 30-летнего перерыва
5 сентября, 22:58
 
РоссияМьянма
 
 
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