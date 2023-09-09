https://ria.ru/20230909/gruzovik-1895169045.html

В Турции грузовик врезался в толпу молящихся

В Турции грузовик врезался в толпу молящихся - РИА Новости, 09.09.2023

В Турции грузовик врезался в толпу молящихся

В Кахраманмараше на юго-востоке Турции грузовик врезался в толпу молящихся, пять человек погибли, передал телеканал NTV. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T12:48

2023-09-09T12:48

2023-09-09T15:24

в мире

турция

кахраманмараш

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АНКАРА, 9 сен — РИА Новости. В Кахраманмараше на юго-востоке Турции грузовик врезался в толпу молящихся, пять человек погибли, передал телеканал NTV. "Грузовой автомобиль, у которого отказали тормоза, врезался в толпу людей, участвовавших в похоронной молитве. Как сообщил губернатор Кахраманмараша Мюкеррем Унлюер, по предварительным данным, погибли пять человек, 25 человек получили ранения", — уточняется в материале. По данным телеканала, во время заупокойной молитвы грузовик, следовавший по трассе Кахраманмараш — Андирин, врезался в стоявшие перед ним автомобили, а затем — в толпу.При этом под фуру попали многие люди, "стоящие в очереди на молитву".

https://ria.ru/20230905/navodnenie-1894401921.html

турция

кахраманмараш

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, кахраманмараш