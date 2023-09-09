https://ria.ru/20230909/golosovanie-1895236039.html

Второй день голосования в Москве прошел без нарушений

Второй день голосования в Москве прошел без нарушений - РИА Новости, 09.09.2023

Второй день голосования в Москве прошел без нарушений

Второй день голосования в Москве прошел без нарушений, которые повлияли бы на ход выборов, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T20:34

2023-09-09T20:34

2023-09-09T21:14

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Второй день голосования в Москве прошел без нарушений, которые повлияли бы на ход выборов, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев. "Штаб работает, нет нарушений, которые повлияли бы на избирательный процесс, на выборы в столице", - сказал Ковалев. Он также отметил, что всего за субботу штаб по наблюдению за выборами получил порядка 200 обращений.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

https://ria.ru/20230909/narusheniya-1895197221.html

https://ria.ru/20230909/golosovanie-1895235340.html

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политика, москва, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023, россия, донецкая народная республика, здоровье - общество