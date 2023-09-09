https://ria.ru/20230909/golosovanie-1895235340.html
На выборах мэра Москвы проголосовали более 2,5 миллиона человек
На выборах мэра Москвы проголосовали более 2,5 миллиона человек - РИА Новости, 09.09.2023
На выборах мэра Москвы проголосовали более 2,5 миллиона человек
Более 2,5 миллиона человек проголосовали на выборах мэра Москвы к 20.00 субботы, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T20:26
2023-09-09T20:26
2023-09-09T20:26
политика
москва
донецкая народная республика
ольга кириллова
россия
мосгоризбирком
госдума рф
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Более 2,5 миллиона человек проголосовали на выборах мэра Москвы к 20.00 субботы, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев."На сегодняшний день на 20.00 избирательные участки уже закрыты как 2 минуты, проголосовало более 2,5 миллионов москвичей", - сказал Ковалев.В свою очередь председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова рассказала, что "более 335 тысяч человек проголосовали с использованием бюллетеней".Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, донецкая народная республика, ольга кириллова, россия, мосгоризбирком, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Москва, Донецкая Народная Республика, Ольга Кириллова, Россия, Мосгоризбирком, Госдума РФ, Единый день голосования в России — 2023
На выборах мэра Москвы проголосовали более 2,5 миллиона человек
На выборах мэра Москвы к 20:00 проголосовали более 2,5 миллиона человек