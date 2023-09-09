https://ria.ru/20230909/golosovanie-1895235340.html

На выборах мэра Москвы проголосовали более 2,5 миллиона человек

На выборах мэра Москвы проголосовали более 2,5 миллиона человек - РИА Новости, 09.09.2023

На выборах мэра Москвы проголосовали более 2,5 миллиона человек

Более 2,5 миллиона человек проголосовали на выборах мэра Москвы к 20.00 субботы, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T20:26

2023-09-09T20:26

2023-09-09T20:26

политика

москва

донецкая народная республика

ольга кириллова

россия

мосгоризбирком

госдума рф

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Более 2,5 миллиона человек проголосовали на выборах мэра Москвы к 20.00 субботы, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев."На сегодняшний день на 20.00 избирательные участки уже закрыты как 2 минуты, проголосовало более 2,5 миллионов москвичей", - сказал Ковалев.В свою очередь председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова рассказала, что "более 335 тысяч человек проголосовали с использованием бюллетеней".Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

https://ria.ru/20230909/deg-1895205951.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, москва, донецкая народная республика, ольга кириллова, россия, мосгоризбирком, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023