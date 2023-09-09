https://ria.ru/20230909/golosovanie-1895189803.html

Почти два миллиона москвичей приняли участие в онлайн-голосовании

Почти два миллиона москвичей приняли участие в онлайн-голосовании - РИА Новости, 09.09.2023

Почти два миллиона москвичей приняли участие в онлайн-голосовании

Более 1,9 миллиона человек приняли участие в голосовании на выборах мэра Москвы за два дня голосования, следует из данных сервиса по наблюдению за электронным... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T14:34

2023-09-09T14:34

2023-09-09T14:34

москва

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Более 1,9 миллиона человек приняли участие в голосовании на выборах мэра Москвы за два дня голосования, следует из данных сервиса по наблюдению за электронным голосованием. "Выдано бюллетеней 1 902 537, получено бюллетеней 1 861 900", - следует из данных сайта на 13.51 мск. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

https://ria.ru/20230909/putin-1895168252.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, единый день голосования в россии — 2023