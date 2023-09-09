https://ria.ru/20230909/golosovanie-1895189803.html
Почти два миллиона москвичей приняли участие в онлайн-голосовании
Почти два миллиона москвичей приняли участие в онлайн-голосовании - РИА Новости, 09.09.2023
Почти два миллиона москвичей приняли участие в онлайн-голосовании
Более 1,9 миллиона человек приняли участие в голосовании на выборах мэра Москвы за два дня голосования, следует из данных сервиса по наблюдению за электронным... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T14:34
2023-09-09T14:34
2023-09-09T14:34
москва
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Более 1,9 миллиона человек приняли участие в голосовании на выборах мэра Москвы за два дня голосования, следует из данных сервиса по наблюдению за электронным голосованием. "Выдано бюллетеней 1 902 537, получено бюллетеней 1 861 900", - следует из данных сайта на 13.51 мск. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).
https://ria.ru/20230909/putin-1895168252.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, единый день голосования в россии — 2023
Москва, Единый день голосования в России — 2023
Почти два миллиона москвичей приняли участие в онлайн-голосовании
Более 1,9 млн москвичей приняли участие в онлайн-голосовании на выборах мэра