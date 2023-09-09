https://ria.ru/20230909/germaniya-1895127878.html

По Германии нанесли "тройной удар"

По Германии нанесли "тройной удар" - РИА Новости, 09.09.2023

По Германии нанесли "тройной удар"

После стагнации с конца прошлого года объем производства Германии будет сокращаться ввиду высоких цен на энергоносители, ограничений в торговле товарами и... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T03:27

2023-09-09T03:27

2023-09-09T03:27

в мире

германия

россия

украина

китай

владимир путин

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. После стагнации с конца прошлого года объем производства Германии будет сокращаться ввиду высоких цен на энергоносители, ограничений в торговле товарами и жесткой конкуренции с Китаем, такое мнение выразил Wall Street Journal старший экономист Центра европейских реформ в Берлине Сандер Тордуар."Существует тройной удар: более высокие цены на энергоносители, глобальная среда, не способствующая торговле товарами, и китайский шок", - сказал он.Как отмечает издание, экономика Германии сильно пострадала после начала украинского конфликта, который спровоцировал рост цен на энергоносители и продукты питания. Спад немецкого производства в энергоемких отраслях совпал с глобальным трендом, направленным против открытой международной торговли, пишет газета."Зависимость страны от экспорта как стимула экономического роста сделала ее уязвимой перед глобальным замедлением спроса на товары", — говорится в материале.На ситуацию также негативно влияет продолжающийся уже третий год рост инфляции, ослабляющей покупательную способность немецких домохозяйств.Как сообщает газета, вдобавок ко всему немецкие производители сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны китайских фирм, в том числе, в автомобильном секторе, на котором ранее доминировала Германия.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230906/udobreniya-1894432773.html

https://ria.ru/20230906/ekonomika-1894409340.html

германия

россия

украина

китай

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в мире, германия, россия, украина, китай, владимир путин