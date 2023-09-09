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Российские военные уничтожили две американские гаубицы под Херсоном - РИА Новости, 09.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:08 09.09.2023 (обновлено: 12:25 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/gaubitsy-1895158069.html
Российские военные уничтожили две американские гаубицы под Херсоном
Российские военные уничтожили две американские гаубицы под Херсоном - РИА Новости, 09.09.2023
Российские военные уничтожили две американские гаубицы под Херсоном
Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили под Херсоном две гаубицы М777 производства США с боекомплектом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T11:08
2023-09-09T12:25
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
херсон
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 9 сен — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили под Херсоном две гаубицы М777 производства США с боекомплектом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Потери: семь военнослужащих ВСУ уничтожены, пятеро получили ранения", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что российские бойцы поразили еще несколько орудий противника."За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожены: 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, потери: трое военнослужащих ВСУ уничтожены, четверо получили ранения, две гаубицы М 777 с боекомплектом", — уточнил источник.По его словам, на Каховском направлении российские военные уничтожили гаубицу Д-30 с боекомплектом и расчетом. В районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, нанесли удар по позициям украинских войск, ликвидировав пять украинских военных.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает легитимность голосования и продолжает обстреливать регион и устраивать диверсии. Сейчас российские военные контролируют 75 процентов территории области. Правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20230908/ataka-1894913685.html
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, херсон
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Херсон
Российские военные уничтожили две американские гаубицы под Херсоном

Российские военные уничтожили две американские гаубицы M777 под Херсоном

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 9 сен — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили под Херсоном две гаубицы М777 производства США с боекомплектом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«
"Потери: семь военнослужащих ВСУ уничтожены, пятеро получили ранения", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что российские бойцы поразили еще несколько орудий противника.
"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожены: 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, потери: трое военнослужащих ВСУ уничтожены, четверо получили ранения, две гаубицы М 777 с боекомплектом", — уточнил источник.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
По его словам, на Каховском направлении российские военные уничтожили гаубицу Д-30 с боекомплектом и расчетом. В районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, нанесли удар по позициям украинских войск, ликвидировав пять украинских военных.
Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает легитимность голосования и продолжает обстреливать регион и устраивать диверсии. Сейчас российские военные контролируют 75 процентов территории области. Правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныХерсон
 
 
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