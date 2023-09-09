https://ria.ru/20230909/gaubitsy-1895158069.html

Российские военные уничтожили две американские гаубицы под Херсоном

Российские военные уничтожили две американские гаубицы под Херсоном - РИА Новости, 09.09.2023

Российские военные уничтожили две американские гаубицы под Херсоном

Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили под Херсоном две гаубицы М777 производства США с боекомплектом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T11:08

2023-09-09T11:08

2023-09-09T12:25

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

херсон

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 9 сен — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили под Херсоном две гаубицы М777 производства США с боекомплектом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Потери: семь военнослужащих ВСУ уничтожены, пятеро получили ранения", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что российские бойцы поразили еще несколько орудий противника."За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожены: 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, потери: трое военнослужащих ВСУ уничтожены, четверо получили ранения, две гаубицы М 777 с боекомплектом", — уточнил источник.По его словам, на Каховском направлении российские военные уничтожили гаубицу Д-30 с боекомплектом и расчетом. В районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, нанесли удар по позициям украинских войск, ликвидировав пять украинских военных.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает легитимность голосования и продолжает обстреливать регион и устраивать диверсии. Сейчас российские военные контролируют 75 процентов территории области. Правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230908/ataka-1894913685.html

херсон

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, херсон