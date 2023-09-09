Российские военные уничтожили две американские гаубицы под Херсоном
Российские военные уничтожили две американские гаубицы M777 под Херсоном
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 9 сен — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили под Херсоном две гаубицы М777 производства США с боекомплектом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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"Потери: семь военнослужащих ВСУ уничтожены, пятеро получили ранения", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что российские бойцы поразили еще несколько орудий противника.
"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожены: 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, потери: трое военнослужащих ВСУ уничтожены, четверо получили ранения, две гаубицы М 777 с боекомплектом", — уточнил источник.
По его словам, на Каховском направлении российские военные уничтожили гаубицу Д-30 с боекомплектом и расчетом. В районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, нанесли удар по позициям украинских войск, ликвидировав пять украинских военных.
Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает легитимность голосования и продолжает обстреливать регион и устраивать диверсии. Сейчас российские военные контролируют 75 процентов территории области. Правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.