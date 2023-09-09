https://ria.ru/20230909/garantii-1895203672.html

Зеленский заявил, что обсудил с главой МИД Японии гарантии безопасности

Зеленский заявил, что обсудил с главой МИД Японии гарантии безопасности - РИА Новости, 09.09.2023

Зеленский заявил, что обсудил с главой МИД Японии гарантии безопасности

Владимир Зеленский сообщил, что встретился в Киеве с министром иностранных дел Японии Йошимасой Хаяши, стороны обсудили двустороннее соглашение о гарантиях... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T16:05

2023-09-09T16:05

2023-09-09T16:05

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что встретился в Киеве с министром иностранных дел Японии Йошимасой Хаяши, стороны обсудили двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Киева. "Поприветствовал на Украине министра иностранных дел Японии Хаяши Йошимасу. Договорились начать переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности в развитие декларации G7", - написал Зеленский в своем телеграм-канале. Страны G7 в последний день саммита НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, которая предусматривает заключение двусторонних соглашений о военной поддержке Киева, а также планы на случай нового конфликта с Россией. Сколько времени потребуется на реализацию этих рамочных договоренностей, в документе не указывается. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. В конце августа, комментируя переговоры по гарантиям безопасности для Киева, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что суть данного процесса не ясна, в нем не упоминаются озабоченности России, а без ее участия решение подобных вопросов будет однобоким. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230909/pomosch-1895180473.html

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