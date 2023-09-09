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Зеленский заявил, что обсудил с главой МИД Японии гарантии безопасности - РИА Новости, 09.09.2023
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16:05 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/garantii-1895203672.html
Зеленский заявил, что обсудил с главой МИД Японии гарантии безопасности
Зеленский заявил, что обсудил с главой МИД Японии гарантии безопасности - РИА Новости, 09.09.2023
Зеленский заявил, что обсудил с главой МИД Японии гарантии безопасности
Владимир Зеленский сообщил, что встретился в Киеве с министром иностранных дел Японии Йошимасой Хаяши, стороны обсудили двустороннее соглашение о гарантиях... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T16:05
2023-09-09T16:05
в мире
россия
владимир зеленский
нато
g7
дмитрий песков
украина
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что встретился в Киеве с министром иностранных дел Японии Йошимасой Хаяши, стороны обсудили двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Киева. "Поприветствовал на Украине министра иностранных дел Японии Хаяши Йошимасу. Договорились начать переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности в развитие декларации G7", - написал Зеленский в своем телеграм-канале. Страны G7 в последний день саммита НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, которая предусматривает заключение двусторонних соглашений о военной поддержке Киева, а также планы на случай нового конфликта с Россией. Сколько времени потребуется на реализацию этих рамочных договоренностей, в документе не указывается. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. В конце августа, комментируя переговоры по гарантиям безопасности для Киева, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что суть данного процесса не ясна, в нем не упоминаются озабоченности России, а без ее участия решение подобных вопросов будет однобоким. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230909/pomosch-1895180473.html
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в мире, россия, владимир зеленский, нато, g7, дмитрий песков, украина, цены на нефть, киев, сергей лавров
В мире, Россия, Владимир Зеленский, НАТО, G7, Дмитрий Песков, Украина, Цены на нефть, Киев, Сергей Лавров
Зеленский заявил, что обсудил с главой МИД Японии гарантии безопасности

Зеленский заявил, что обсудил с главой МИД Японии гарантии безопасности Киева

© AP Photo / Petros GiannakourisПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что встретился в Киеве с министром иностранных дел Японии Йошимасой Хаяши, стороны обсудили двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Киева.
«
"Поприветствовал на Украине министра иностранных дел Японии Хаяши Йошимасу. Договорились начать переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности в развитие декларации G7", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Премьер-министр Украины рассказал, какую помощь Япония выделила Украине
Вчера, 14:07
Страны G7 в последний день саммита НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, которая предусматривает заключение двусторонних соглашений о военной поддержке Киева, а также планы на случай нового конфликта с Россией. Сколько времени потребуется на реализацию этих рамочных договоренностей, в документе не указывается. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.
В конце августа, комментируя переговоры по гарантиям безопасности для Киева, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что суть данного процесса не ясна, в нем не упоминаются озабоченности России, а без ее участия решение подобных вопросов будет однобоким.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев принимает участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, на мемориальном комплексе Площадь Славы в Южно-Сахалинске. 3 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
Медведев заявил о новой милитаризации Японии
3 сентября, 07:33
 
В миреРоссияВладимир ЗеленскийНАТОG7Дмитрий ПесковУкраинаЦены на нефтьКиевСергей Лавров
 
 
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