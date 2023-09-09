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Африканский союз станет постоянным членом "Большой двадцатки" - РИА Новости, 09.09.2023
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07:54 09.09.2023 (обновлено: 08:04 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/g20-1895138946.html
Африканский союз станет постоянным членом "Большой двадцатки"
Африканский союз станет постоянным членом "Большой двадцатки" - РИА Новости, 09.09.2023
Африканский союз станет постоянным членом "Большой двадцатки"
Африканский союз станет постоянным членом "Большой двадцатки", передает агентство Рейтер со ссылкой на проект заявления. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T07:54
2023-09-09T08:04
африканский союз
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Африканский союз станет постоянным членом "Большой двадцатки", передает агентство Рейтер со ссылкой на проект заявления."Африканский союз станет постоянным членом G20 на саммите блока в Нью-Дели", - говорится в сообщении.В июне премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился с письмом к лидерам G20, предлагая предоставить Африканскому союзу полноправное членство в группе. В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что РФ поддерживает подключение Африканского союза к ведущим международным объединениям, одной из первых поддержала инициативу предоставить Африке членство в G20, Москва рассчитывает, что это решение будет принято в сентябре на саммите G20 в Нью-Дели. Также поддержку этого решения высказали многие другие страны и объединения, в том числе ЕС. В случае одобрения постоянного членства в G20 у Афросоюза будет такой же статус в организации, как и у ЕС.Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.
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африканский союз
Африканский союз
Африканский союз станет постоянным членом "Большой двадцатки"

Рейтер: Африканский союз станет постоянным членом G20

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНью-Дели в преддверии саммита G20
Нью-Дели в преддверии саммита G20 - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Нью-Дели в преддверии саммита G20. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Африканский союз станет постоянным членом "Большой двадцатки", передает агентство Рейтер со ссылкой на проект заявления.
"Африканский союз станет постоянным членом G20 на саммите блока в Нью-Дели", - говорится в сообщении.
В июне премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился с письмом к лидерам G20, предлагая предоставить Африканскому союзу полноправное членство в группе. В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что РФ поддерживает подключение Африканского союза к ведущим международным объединениям, одной из первых поддержала инициативу предоставить Африке членство в G20, Москва рассчитывает, что это решение будет принято в сентябре на саммите G20 в Нью-Дели. Также поддержку этого решения высказали многие другие страны и объединения, в том числе ЕС. В случае одобрения постоянного членства в G20 у Афросоюза будет такой же статус в организации, как и у ЕС.
Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.
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