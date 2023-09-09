https://ria.ru/20230909/fotoarkhiv-1895026671.html

Первое послевоенное: празднование 800-летия Москвы в фотографиях

Первое послевоенное: празднование 800-летия Москвы в фотографиях - РИА Новости, 09.09.2023

Первое послевоенное: празднование 800-летия Москвы в фотографиях

Восьмисотлетие Москвы — первый праздник после страшной войны и Великой Победы. Уникальные кадры юбилея столицы СССР удалось запечатлеть выдающемуся... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T06:00

2023-09-09T06:00

2023-09-09T06:00

культура

общество

москва

ссср

анатолий гаранин

николай i

иосиф сталин (джугашвили)

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Восьмисотлетие Москвы — первый праздник после страшной войны и Великой Победы. Уникальные кадры юбилея столицы СССР удалось запечатлеть выдающемуся фотокорреспонденту Анатолию Гаранину 7 сентября 1947 года. Коллекция известного советского мастера была приобретена агентством РИА Новости в 2008 году. Сотрудники службы визуальных проектов провели научную работу по атрибуции наследия.Первый раз Москва отметила свой день рождения 1 января 1847 года по указу императора Николая I. Провести торжества в честь 700-летия предложили представители местных властей, деятели общественности и культуры, а также митрополит Московский и Коломенский Филарет. Праздник планировали на весну, поскольку столицу основали 4 апреля 1147 года. Позднее дату перенесли на осень для удобства жителей.Следующий юбилей отметили лишь спустя 100 лет и сделали это с размахом. Дату 7 сентября 1947 года назначил лично глава советского правительства Иосиф Сталин. Несмотря на то что страна переживала трудные времена, праздничные мероприятия продолжались четыре дня, а подготовка к ним длилась больше года.Основные торжества проходили на стадионе "Динамо", где показали масштабное спортивное представление. К 800-летию Москвы приурочили строительство восьми зданий — тех самых "сталинских высоток", семь из которых сейчас украшают столицу и стали символом города. Также на Тверской улице состоялась установка памятника основателю столицы — Юрию Долгорукому. А вечером москвичи могли насладится иллюминацией и салютом, который для многих стал символом Победы в войне, разгрома фашистских захватчиков и их изгнания с советской земли.Праздничные мероприятия в честь 876-летия Москвы в 2023 году пройдут 9-10 сентября.

https://ria.ru/20230610/fotoarkhiv-1877237141.html

москва

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

общество, москва, ссср, анатолий гаранин, николай i, иосиф сталин (джугашвили)