Первое послевоенное: празднование 800-летия Москвы в фотографиях
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкПразднование 800-летия основания Москвы у гостиницы "Москва" на Манежной площади
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Восьмисотлетие Москвы — первый праздник после страшной войны и Великой Победы. Уникальные кадры юбилея столицы СССР удалось запечатлеть выдающемуся фотокорреспонденту Анатолию Гаранину 7 сентября 1947 года.
Коллекция известного советского мастера была приобретена агентством РИА Новости в 2008 году. Сотрудники службы визуальных проектов провели научную работу по атрибуции наследия.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкПраздничная иллюминация в центре города в честь 800-летия основания Москвы. 7 сентября 1947 года
Праздничная иллюминация в центре города в честь 800-летия основания Москвы. 7 сентября 1947 года
Первый раз Москва отметила свой день рождения 1 января 1847 года по указу императора Николая I. Провести торжества в честь 700-летия предложили представители местных властей, деятели общественности и культуры, а также митрополит Московский и Коломенский Филарет.
Праздник планировали на весну, поскольку столицу основали 4 апреля 1147 года. Позднее дату перенесли на осень для удобства жителей.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкПраздничная иллюминация в честь 800-летия Москвы. 7 сентября 1947 года
Праздничная иллюминация в честь 800-летия Москвы. 7 сентября 1947 года
Следующий юбилей отметили лишь спустя 100 лет и сделали это с размахом. Дату 7 сентября 1947 года назначил лично глава советского правительства Иосиф Сталин.
Несмотря на то что страна переживала трудные времена, праздничные мероприятия продолжались четыре дня, а подготовка к ним длилась больше года.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкПраздничная иллюминация и народные гулянья в честь 800-летия основания Москвы. 7 сентября 1947 года
Праздничная иллюминация и народные гулянья в честь 800-летия основания Москвы. 7 сентября 1947 года
Основные торжества проходили на стадионе "Динамо", где показали масштабное спортивное представление.
К 800-летию Москвы приурочили строительство восьми зданий — тех самых "сталинских высоток", семь из которых сейчас украшают столицу и стали символом города.
Также на Тверской улице состоялась установка памятника основателю столицы — Юрию Долгорукому. А вечером москвичи могли насладится иллюминацией и салютом, который для многих стал символом Победы в войне, разгрома фашистских захватчиков и их изгнания с советской земли.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкПраздничная иллюминация и салют на Красной площади в честь 800-летия основания Москвы, 7 сентября 1947 года
Праздничная иллюминация и салют на Красной площади в честь 800-летия основания Москвы, 7 сентября 1947 года
Праздничные мероприятия в честь 876-летия Москвы в 2023 году пройдут 9-10 сентября.