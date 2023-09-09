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Первое послевоенное: празднование 800-летия Москвы в фотографиях - РИА Новости, 09.09.2023
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Культура
 
06:00 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/fotoarkhiv-1895026671.html
Первое послевоенное: празднование 800-летия Москвы в фотографиях
Первое послевоенное: празднование 800-летия Москвы в фотографиях - РИА Новости, 09.09.2023
Первое послевоенное: празднование 800-летия Москвы в фотографиях
Восьмисотлетие Москвы — первый праздник после страшной войны и Великой Победы. Уникальные кадры юбилея столицы СССР удалось запечатлеть выдающемуся... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T06:00
2023-09-09T06:00
культура
общество
москва
ссср
анатолий гаранин
николай i
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Восьмисотлетие Москвы — первый праздник после страшной войны и Великой Победы. Уникальные кадры юбилея столицы СССР удалось запечатлеть выдающемуся фотокорреспонденту Анатолию Гаранину 7 сентября 1947 года. Коллекция известного советского мастера была приобретена агентством РИА Новости в 2008 году. Сотрудники службы визуальных проектов провели научную работу по атрибуции наследия.Первый раз Москва отметила свой день рождения 1 января 1847 года по указу императора Николая I. Провести торжества в честь 700-летия предложили представители местных властей, деятели общественности и культуры, а также митрополит Московский и Коломенский Филарет. Праздник планировали на весну, поскольку столицу основали 4 апреля 1147 года. Позднее дату перенесли на осень для удобства жителей.Следующий юбилей отметили лишь спустя 100 лет и сделали это с размахом. Дату 7 сентября 1947 года назначил лично глава советского правительства Иосиф Сталин. Несмотря на то что страна переживала трудные времена, праздничные мероприятия продолжались четыре дня, а подготовка к ним длилась больше года.Основные торжества проходили на стадионе "Динамо", где показали масштабное спортивное представление. К 800-летию Москвы приурочили строительство восьми зданий — тех самых "сталинских высоток", семь из которых сейчас украшают столицу и стали символом города. Также на Тверской улице состоялась установка памятника основателю столицы — Юрию Долгорукому. А вечером москвичи могли насладится иллюминацией и салютом, который для многих стал символом Победы в войне, разгрома фашистских захватчиков и их изгнания с советской земли.Праздничные мероприятия в честь 876-летия Москвы в 2023 году пройдут 9-10 сентября.
https://ria.ru/20230610/fotoarkhiv-1877237141.html
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общество, москва, ссср, анатолий гаранин, николай i, иосиф сталин (джугашвили)
Культура, Общество, Москва, СССР, Анатолий Гаранин, Николай I, Иосиф Сталин (Джугашвили)

Первое послевоенное: празднование 800-летия Москвы в фотографиях

© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкПразднование 800-летия основания Москвы у гостиницы "Москва" на Манежной площади
Празднование 800-летия основания Москвы у гостиницы Москва на Манежной площади - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Восьмисотлетие Москвы — первый праздник после страшной войны и Великой Победы. Уникальные кадры юбилея столицы СССР удалось запечатлеть выдающемуся фотокорреспонденту Анатолию Гаранину 7 сентября 1947 года.
Коллекция известного советского мастера была приобретена агентством РИА Новости в 2008 году. Сотрудники службы визуальных проектов провели научную работу по атрибуции наследия.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкПраздничная иллюминация в центре города в честь 800-летия основания Москвы. 7 сентября 1947 года
Праздничная иллюминация в честь 800-летия основания Москвы в центре города. 7 сентября 1947 года - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
Праздничная иллюминация в центре города в честь 800-летия основания Москвы. 7 сентября 1947 года
Первый раз Москва отметила свой день рождения 1 января 1847 года по указу императора Николая I. Провести торжества в честь 700-летия предложили представители местных властей, деятели общественности и культуры, а также митрополит Московский и Коломенский Филарет.
Праздник планировали на весну, поскольку столицу основали 4 апреля 1147 года. Позднее дату перенесли на осень для удобства жителей.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкПраздничная иллюминация в честь 800-летия Москвы. 7 сентября 1947 года
Праздничная иллюминация в честь 800-летия Москвы. 7 сентября 1947 года - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
Праздничная иллюминация в честь 800-летия Москвы. 7 сентября 1947 года
Следующий юбилей отметили лишь спустя 100 лет и сделали это с размахом. Дату 7 сентября 1947 года назначил лично глава советского правительства Иосиф Сталин.
Несмотря на то что страна переживала трудные времена, праздничные мероприятия продолжались четыре дня, а подготовка к ним длилась больше года.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкПраздничная иллюминация и народные гулянья в честь 800-летия основания Москвы. 7 сентября 1947 года
Праздничная иллюминация и народные гуляния в честь 800-летия основания Москвы в центре города. 7 сентября 1947 года - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Праздничная иллюминация и народные гулянья в честь 800-летия основания Москвы. 7 сентября 1947 года
Основные торжества проходили на стадионе "Динамо", где показали масштабное спортивное представление.
К 800-летию Москвы приурочили строительство восьми зданий — тех самых "сталинских высоток", семь из которых сейчас украшают столицу и стали символом города.
Также на Тверской улице состоялась установка памятника основателю столицы — Юрию Долгорукому. А вечером москвичи могли насладится иллюминацией и салютом, который для многих стал символом Победы в войне, разгрома фашистских захватчиков и их изгнания с советской земли.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкПраздничная иллюминация и салют на Красной площади в честь 800-летия основания Москвы, 7 сентября 1947 года
Праздничная иллюминация и салют на Красной площади в честь 800-летия основания Москвы, 7 сентября 1947 года - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Праздничная иллюминация и салют на Красной площади в честь 800-летия основания Москвы, 7 сентября 1947 года
Праздничные мероприятия в честь 876-летия Москвы в 2023 году пройдут 9-10 сентября.
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