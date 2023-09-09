Рейтинг@Mail.ru
Банк Ватикана отверг заявления Киева о "финансировании" со стороны России - РИА Новости, 09.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:12 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/finansirovanie-1895240892.html
Банк Ватикана отверг заявления Киева о "финансировании" со стороны России
Банк Ватикана отверг заявления Киева о "финансировании" со стороны России - РИА Новости, 09.09.2023
Банк Ватикана отверг заявления Киева о "финансировании" со стороны России
Ватиканский банк, так называемый Институт религиозных дел (Ior), отверг заявления советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, отметив, что не... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T21:12
2023-09-09T21:12
россия
владимир зеленский
франциск (хорхе марио бергольо)
киев
ватикан
михаил подоляк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40729/82/407298267_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_33261e9ef274df99f6e4099b506492e3.jpg
ВАТИКАН, 9 сен - РИА Новости. Ватиканский банк, так называемый Институт религиозных дел (Ior), отверг заявления советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, отметив, что не получает и не инвестирует деньги из России. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского в интервью украинскому телеканалу "24 канал" заявил, что исключает посредничество Ватикана в урегулировании конфликта на Украине из-за якобы пророссийской позиции папы Римского Франциска. Он отметил, что "нужно посмотреть на те инвестиции, которые делает РФ в банк Ватикана". "Ior не получает и не инвестирует российские деньги. Ior категорически отвергает заключения советника (Подоляка) о том, что банк инвестирует российские деньги", - заявил Ior в сообщении, которое опубликовала служба печати Святого престола. Ватиканский банк отмечает, что эта информация не соответствует действительности, в целом "подобная деятельность была бы невозможна в силу жесткой политики Института и международных санкций, которые применяются в том числе к финансовому сектору". В коммюнике объясняется, что Институт религиозных дел не работает в качестве клиентов с учреждениями или физическими лицами, которые не имеют тесной связи со Святым престолом и с Католической церковью. Кроме того, Ior является "финансовым посредником, подчиняющимся надзору, и действует через международные банки-корреспонденты высшей категории и с безупречной репутацией, которые соблюдают санкции". "Заявления об обратном в прессе ни на чем не основаны и потому должны рассматриваться как таковые", - указал Ior.
https://ria.ru/20230619/finlyandiya-1879203251.html
https://ria.ru/20230729/podderzhka-1887123872.html
россия
киев
ватикан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40729/82/407298267_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_a97b196f73f3f36ad4ac300d471b811d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир зеленский, франциск (хорхе марио бергольо), киев, ватикан, михаил подоляк
Россия, Владимир Зеленский, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Киев, Ватикан, Михаил Подоляк
Банк Ватикана отверг заявления Киева о "финансировании" со стороны России

Ватиканский банк отверг заявления Киева о якобы финансировании со стороны России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВатикан
Ватикан - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Ватикан . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАТИКАН, 9 сен - РИА Новости. Ватиканский банк, так называемый Институт религиозных дел (Ior), отверг заявления советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, отметив, что не получает и не инвестирует деньги из России.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского в интервью украинскому телеканалу "24 канал" заявил, что исключает посредничество Ватикана в урегулировании конфликта на Украине из-за якобы пророссийской позиции папы Римского Франциска. Он отметил, что "нужно посмотреть на те инвестиции, которые делает РФ в банк Ватикана".
ЗданиЕ Министерства внутренних дел в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
В Финляндии пригрозили Африке лишением финансирования за поддержку России
19 июня, 17:08
«
"Ior не получает и не инвестирует российские деньги. Ior категорически отвергает заключения советника (Подоляка) о том, что банк инвестирует российские деньги", - заявил Ior в сообщении, которое опубликовала служба печати Святого престола.
Ватиканский банк отмечает, что эта информация не соответствует действительности, в целом "подобная деятельность была бы невозможна в силу жесткой политики Института и международных санкций, которые применяются в том числе к финансовому сектору".
В коммюнике объясняется, что Институт религиозных дел не работает в качестве клиентов с учреждениями или физическими лицами, которые не имеют тесной связи со Святым престолом и с Католической церковью. Кроме того, Ior является "финансовым посредником, подчиняющимся надзору, и действует через международные банки-корреспонденты высшей категории и с безупречной репутацией, которые соблюдают санкции".
«
"Заявления об обратном в прессе ни на чем не основаны и потому должны рассматриваться как таковые", - указал Ior.
Путин во время совместного фотографирования с главами делегаций - участниками II Саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Путин заявил, что страны Африки помнят о поддержке со стороны России
29 июля, 23:04
 
РоссияВладимир ЗеленскийФранциск (Хорхе Марио Бергольо)КиевВатиканМихаил Подоляк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала