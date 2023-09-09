https://ria.ru/20230909/finansirovanie-1895240892.html

Банк Ватикана отверг заявления Киева о "финансировании" со стороны России

Банк Ватикана отверг заявления Киева о "финансировании" со стороны России - РИА Новости, 09.09.2023

Банк Ватикана отверг заявления Киева о "финансировании" со стороны России

Ватиканский банк, так называемый Институт религиозных дел (Ior), отверг заявления советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, отметив, что не... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T21:12

2023-09-09T21:12

2023-09-09T21:12

россия

владимир зеленский

франциск (хорхе марио бергольо)

киев

ватикан

михаил подоляк

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ВАТИКАН, 9 сен - РИА Новости. Ватиканский банк, так называемый Институт религиозных дел (Ior), отверг заявления советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, отметив, что не получает и не инвестирует деньги из России. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского в интервью украинскому телеканалу "24 канал" заявил, что исключает посредничество Ватикана в урегулировании конфликта на Украине из-за якобы пророссийской позиции папы Римского Франциска. Он отметил, что "нужно посмотреть на те инвестиции, которые делает РФ в банк Ватикана". "Ior не получает и не инвестирует российские деньги. Ior категорически отвергает заключения советника (Подоляка) о том, что банк инвестирует российские деньги", - заявил Ior в сообщении, которое опубликовала служба печати Святого престола. Ватиканский банк отмечает, что эта информация не соответствует действительности, в целом "подобная деятельность была бы невозможна в силу жесткой политики Института и международных санкций, которые применяются в том числе к финансовому сектору". В коммюнике объясняется, что Институт религиозных дел не работает в качестве клиентов с учреждениями или физическими лицами, которые не имеют тесной связи со Святым престолом и с Католической церковью. Кроме того, Ior является "финансовым посредником, подчиняющимся надзору, и действует через международные банки-корреспонденты высшей категории и с безупречной репутацией, которые соблюдают санкции". "Заявления об обратном в прессе ни на чем не основаны и потому должны рассматриваться как таковые", - указал Ior.

https://ria.ru/20230619/finlyandiya-1879203251.html

https://ria.ru/20230729/podderzhka-1887123872.html

россия

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ватикан

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россия, владимир зеленский, франциск (хорхе марио бергольо), киев, ватикан, михаил подоляк