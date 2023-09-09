https://ria.ru/20230909/feyki-1895245546.html
Независимый общественный мониторинг зафиксировал 15 фейков о выборах
Независимый общественный мониторинг зафиксировал 15 фейков о выборах - РИА Новости, 09.09.2023
Независимый общественный мониторинг зафиксировал 15 фейков о выборах
На данный момент на карте сообщений Независимого общественного мониторинга (НОМ) выборов есть 15 фейков, сообщила РИА Новости исполнительный директор НОМ,... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T22:27
2023-09-09T22:27
2023-09-09T22:27
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госдума рф
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА. 9 сен - РИА Новости. На данный момент на карте сообщений Независимого общественного мониторинга (НОМ) выборов есть 15 фейков, сообщила РИА Новости исполнительный директор НОМ, председатель комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова. "Пятнадцать фейков на карте сообщений ассоциации "Независимого общественного мониторинга", - сказала Булгакова. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230909/golosovanie-1895235340.html
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политика, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Госдума РФ, Единый день голосования в России — 2023
Независимый общественный мониторинг зафиксировал 15 фейков о выборах
Ассоциация НОМ зафиксировала 15 фейков о выборах