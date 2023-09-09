https://ria.ru/20230909/ekosistem-1895204519.html

G20 обязуется к 2030 году восстановить не менее 30 процентов экосистем

G20 обязуется к 2030 году восстановить не менее 30 процентов экосистем - РИА Новости, 09.09.2023

G20 обязуется к 2030 году восстановить не менее 30 процентов экосистем

Страны G20 обязуются к 2030 году восстановить не менее 30% экосистем, подчеркнули важность экосистем для решения проблем изменения климата и утраты... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T16:10

2023-09-09T16:10

2023-09-09T16:10

в мире

индия

нарендра моди

большая двадцатка

нью-дели

цены на нефть

бангладеш

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Страны G20 обязуются к 2030 году восстановить не менее 30% экосистем, подчеркнули важность экосистем для решения проблем изменения климата и утраты биоразнообразия, следует из декларации G20. "Мы подчеркиваем важность здоровых экосистем для решения проблем изменения климата, утраты биоразнообразия, опустынивания, засухи, деградации земель, загрязнения, отсутствия продовольственной безопасности и нехватки воды. Мы обязуемся восстановить к 2030 году не менее 30% всех деградировавших экосистем", - говорится в документе. Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о принятии Нью-Делийской декларации саммита G20. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.

https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895202981.html

https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895200839.html

индия

нью-дели

бангладеш

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в мире, индия, нарендра моди, большая двадцатка, нью-дели, цены на нефть, бангладеш